تصعيد خطير جنوب لبنان.. إسرائيل توسّع عملياتها البرية وعودة القتال مع حزب الله

الخميس 09 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تطور ميداني لافت، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان، مؤكداً أن الهدف هو “فرض السيطرة الميدانية” على مناطق جديدة، في خطوة تعكس تصعيداً متسارعاً في وتيرة المواجهات.

وأوضح الجيش في بيان رسمي أن قواته، خاصة لواء المظليين العامل ضمن الفرقة 98، كثّفت خلال الأسبوع الماضي عملياتها الأرضية، مستهدفة مواقع إضافية، ومشيراً إلى تدمير بنى تحتية تابعة لـ“حزب الله” وتحييد عشرات من عناصره، إضافة إلى ضبط أسلحة وعبوات ناسفة.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تدهور الوضع الإنساني في لبنان، حيث أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة إلى 254 قتيلاً وأكثر من 1100 جريح، وسط ضغط غير مسبوق على المستشفيات التي تعاني من اكتظاظ حاد ونقص في الإمكانيات.

وفي العاصمة بيروت، دعت السلطات المواطنين إلى إخلاء الشوارع، مع تصاعد القصف على أحياء سكنية، فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الهجمات الإسرائيلية تستهدف مناطق مكتظة بالسكان، محذراً من تداعيات كارثية.

على الجانب الآخر، أعلن “حزب الله” استئناف عملياته العسكرية، بإطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، رداً على ما وصفه بـ“الانتهاكات المتكررة” لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جاء ضمن التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.

هذا التطور يعكس انهياراً فعلياً للهدنة الهشة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، قد تمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد من حدود لبنان.