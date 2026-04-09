علامات مبكرة لضعف الكبد.. احذر ظهورها

الخميس 09 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قد يعاني بعض الأشخاص من ظهور بعض الأعراض المزعجة التي تتطلب استشارة الطبيب المختص وغالبًا ما تشير إلى المعاناة من ضعف الكبد الذي يؤثر سلبًا على باقي أجزاء الجسم.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز العلامات المبكرة لضعف الكبد وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic".

ما هي علامات ضعف الكبد؟

1- التعب المزمن والإرهاق يعتبر الشعور بالتعب والإرهاق من أكثر العلامات شيوعًا لضعف الكبد، حيث يستهلك الجسم طاقة هائلة لمحاولة تنقية السموم المتراكم، حيث يشعر الشخص بالتعب والإرهاق الشديد المستمر حتى مع النوم مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية.

2- تغير لون البول والبرازقد يعاني بعض الأشخاص من تغير في لون البراز أو البول بالرغم من شرب كمية كبيرة من الماء، مما يشير إلى زيادة مادة البيليروبين التي فشل الكبد في معالجتها، وفي هذه الحالة يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص.

3- مشاكل هضمية متكررةيمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالغثيان بعد تناول الوجبات الدسمة أو انتفاخ الجزء العلوي من البطن، مما قد يشير إلى وجود مشاكل في القولون أو الكبد بما في ذلك كسل وظائف الكبد.

4- حكة الجلد المستمرةلا تقتصر مشاكل الكبد على اللون الأصفر في الجسم فقط، بل تبدأ غالباً بحكة نتيجة تراكم الأملاح الصفراوية تحت الجلد بسبب عدم تصريفها بشكل صحيح من الكبد، وغالبًا ما تزداد الحكة في باطن اليدين والقدمين، وتزداد سوءاً في الليل.

5- كدمات بدون سبب يمكن أن تظهر بقع زرقاء أو خضراء على الساقين أو الذراعين دون الاصطدام بأي شيء، وقد يحدث ذلك بسبب ضعف الكبد على إنتاج البروتينات اللازمة لتجلط الدم، مما يجعل الجسم ينزف أو يصاب بالكدمات بسهولة.

هل الأعشاب تحمي الكبد من الأمراض؟

أوضح الدكتور علاء عوض، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن بعض مرضى الكبد يعتقدون أن تناول الأعشاب يمكن أن يحمي الكبد بشكل كبير من أي أضرار صحية حتى بعد تناول الحلويات، ولكن الإفراط في تناول الأعشاب بإفراط أو مجهولة المصدر يمكن أن يضر بصحة الكبد جدًا، لذلك يجب الحرص على تناول الأعشاب تحت إشراف الطبيب المختص ومن مصدر موثوق حفاظًا على صحة الكبد