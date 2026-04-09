علامات الحمل عن طريق العين- 7 أعراض تظهر عند النساء

الخميس 09 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 781

كيف أعرف أني حامل من خلال العيون؟

سؤال تطرحه الكثير من النساء على محرك بحث جوجل، رغبة في معرفة علامات الحمل في العينين.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، علامات الحمل من العين بالصور، وفقًا لموقع "MedicineNet".

هل الحمل يظهر في العيون؟

يسبب الحمل تغيرات فسيولوجية في جسد المرأة، مثل زيادة الوزن والاضطرابات الهرمونية واحتباس السوائل، قد تؤثر على العينين.

علامات الحمل من العين بالصور عند النساء

1- انحناء القرنيةفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن انحناء القرنية يزداد سمكًا وتقوسًا خلال فترة الحمل، مما يقلل من كفاءة رؤية العين للأجسام بتغيير زاوية انكسار الضوء.

2- عدم تحمل العدسات اللاصقةالتغيرات التي تحدث لشكل القرنية بالتزامن مع حدوث الحمل تجعل النساء غير قادرات على تحمل العدسات اللاصقة، لأنها تسبب للعينين التهيج والجفاف.

3- فرط تضبغ الجفونالاضطرابات الهرمونية المقترنة بالحمل تؤدي إلى ظهور بقع تصبغية على الجفون لدى حوالي 70% من النساء الحوامل.

4- الأوردة العنكبوتيةارتفاع هرمون الإستروجين أثناء الحمل يؤدي إلى تكوين أوردة عنكبوتية تحت العينين وفي أجزاء أخراء من الوجه والجزء العلوي من الجسم.

5- تدلي الجفونيتسبب احتباس السوائل واضطراب الهرمونات الشائعان أثناء الحمل إلى تدلي الجفون لدى السيدات الحوامل.

6- جفاف العينمن 60 إلى 70% من النساء أبلغن عن المعاناة من أعراض جفاف العين خلال فترة الحمل، مثل كثرة إفراز الدموع وتشوش الرؤية والحكة وحرقان العينين.

ويرجع سبب جفاف العين المرتبط بالحمل إلى الاضطرابات الهرمونية وتأثيراتها على الغدد المرطبة التي تبطن الجفون العلوية والسفلية، إذ تجعلها تفرز كمية أقل من الزيت اللازم لترطيب العينين.

7- حساسية الضوءإذا كانت المرأة مصابة في الأساس بالصداع النصفي، ستواجه صعوبة كبيرة في التواجد بالأماكن ذات الإضاءة الساطعة أثناء الحمل، نظرًا لزيادة حساسية الضوء.

والجدير بالذكر أن الصداع النصفي يصيب حوالي 40% من النساء في مرحلة الإنجاب.

عادةً ما تختفي العلامات السابقة من العين بعد الولادة، باستثناء حساسية الضوء، غالبًا ما تتحسن في الثلثين الثاني والثالث من الحمل.

ومع ذلك، قد تكون هذه الأعراض خطيرة على سلامة العينين، إذا كانت ناتجة عن تسمم الحمل.ويحدث تسمم الحمل بسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد لدى المرأة الحامل، ومن أبرز أعراضه التي تظهر في العين:

-تشوش الرؤية.-ظهور أضواء وامضة في مجال الرؤية.-ظهور أجسام عائمة أو بقع سوداء في مجال الرؤية.-فقدان العين القدرة على التركيز فجأة.-العمى المؤقت.

وفي الحالات الخطيرة من ارتفاع ضغط الدم، تصاب العين بـ:-الوذمة الشبكية.-النزيف.-الجلوكوما