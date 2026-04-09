أسباب ارتفاع السكر بدون أعراض- دليل شامل بأفضل طرق العلاجك

الخميس 09 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تسجيل مرضى السكري لمستويات السكر في الدم يعتبر جزءًا أساسيًا من خطة العلاج الذاتي المعتاد، فمن خلال هذا التتبع، يفهم المريض كيفية استجابة جسمه ومستوى السكر للطعام والنشاط البدني، لكن في حين آخر قد يلاحظ الشخص ارتفاعًا غير مرغوب فيه بمستوى سكره، لا علاقة له بخياراته الغذائية، يجعله في تساؤل.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ما أسباب ارتفاع السكر بدون أعراض؟ مع عرض دليل شامل بأفضل طرق العلاج؟ بحسب "eatingwell".

ما أسباب ارتفاع السكر بدون أعراض؟

المرض أو متوترأثناء المرض، يتعرض الجسم للإجهاد، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، مما يسبب الإجهاد ارتفاعًا في مستوى الكورتيزول، والذي بدوره، إلى جانب خلايا أخرى محفزة للالتهاب السيتوكينات في هذه الحالة، مما يعزز تحلل الجليكوجين وتكوين الجلوكوز.

وتحلل الجليكوجين هو عملية تحويل الجلوكوز المخزن إلى سكر ودخوله مجرى الدم، بينما تكوين الجلوكوز هو عملية إنتاج الجسم المزيد من الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية، والنتيجة النهائية هي ارتفاع مستوى السكر في الدم.

عند المرض، من المهم وضع خطة، ويجب أن تتضمن هذه الخطة مراقبة منتظمة لمستوى السكر في الدم، لتجنب أي ارتفاعات مفاجئة وغير مرغوب فيها.

واصل الانتباه إلى خياراتك الغذائية، واختر الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كميات معتدلة من الكربوهيدرات لمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، كن حذرًا عند تناول الكربوهيدرات السائلة، مثل العصائر والمشروبات الغازية والقهوة المحلاة، لأنها قد تسبب ارتفاعًا سريعًا وكبيرًا في مستوى السكر في الدم، وأخيرًا، يفضل التواصل مع الطبيب عند ملاحظة أي تقلبات في مستوى السكر في الدم.

جفافيعد الترطيب أساسيًا للصحة العامة، ففي الواقع يحتاج جسم الإنسان إلى ترطيب كاف لكي تعمل جميع أجهزته على النحو الأمثل.

فالأعضاء تعتمد على وجود كمية كافية من الماء في الجسم، وعندما يصاب الجسم بالجفاف، تقل مخزونات الماء فيه، مما يؤدي إلى ارتفاع تركيز الجلوكوز في الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم في محاولة من الجسم لتعويض اختلال توازن السوائل.

والحل يكمن في جعل شرب الماء جزءًا من الروتين اليومي، حيث تختلف احتياجات الجسم من الماء باختلاف الأشخاص، ولكن القاعدة العامة هي أن لون البول الأصفر الفاتح يدل على ترطيب الجسم بشكل كاف، أما إذا كان أغمق من ذلك، فيفضل شرب المزيد.

الأدويةهناك عدد من الأدوية التي قد ترفع مستويات سكر الدم، بما في ذلك الستيرويدات، ومثبتات المزاج، والستاتينات، ومدرات البول المستخدمة لصحة القلب.

تؤثر بعض الأدوية على البنكرياس وعلى إنتاج الجلوكوز في الجسم، وتزيد مدرات البول من التبول، مما قد يساعد على خفض ضغط الدم، إلا أن أحد آثارها الجانبية غير المرغوب فيها هو ارتفاع مستوى السكر في الدم نتيجة فقدان السوائل من مجرى الدم وزيادة تركيز السكريات.

وقد تتداخل الستيرويدات مع إفراز الأنسولين من البنكرياس، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سكر الدم.

وينبغي على الأطباء أن يكونوا على دراية بالأدوية التي قد ترفع مستويات السكر في الدم، وأن يقدموا بدائل ذات تأثير أقل عند وصفها، كما ينبغي للمرضى أن يشعروا بالراحة التامة عند سؤال الطبيب عن الآثار الجانبية المحتملة، وما يجب عليهم الانتباه إليه، ومتى يجب عليهم الاتصال بالطبيب.

الهرمونات يعد كل من الجلوكاغون والأميلين والإبينفرين والكورتيزول وهرمون النمو من بين الهرمونات التي تُساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم.

وتلعب هذه الهرمونات دورًا فريدًا في تكسير الكبد وإنتاج الجلوكوز، فضلًا عن حساسية الجسم للأنسولين، وقد تعاني النساء المصابات بداء السكري من النوع الأول من تقلبات في مستويات السكر في الدم خلال فترات مختلفة من الدورة الشهرية، وأثناء الحمل، قد تؤدي الهرمونات التي تفرزها المشيمة إلى ارتفاع مستويات السكر في دم الأم.

وبما أن جميع النساء الحوامل يمررن بتغيرات هرمونية خلال فترة الحمل، فإن التقييم الدوري لمستويات السكر في الدم يعد جزءًا من الفحوصات الصحية قبل الولادة.

أما بالنسبة لمن يحتجن إلى إرشادات غذائية إضافية أو محددة بشأن إدارة مستويات السكر في الدم، فينصح بالاستعانة بأخصائي تغذية معتمد أو مقدم رعاية صحية مؤهل.