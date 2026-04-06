حزب الإصلاح يحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام

الإثنين 06 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

حذر رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح، الدكتور أحمد حالة، من تداعيات استمرار جريمة إخفاء القيادي والسياسي البارز الأستاذ محمد قحطان، وتأثيرها المباشر على مسار السلام في اليمن.

ودعا حالة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى مغادرة مربع الصمت وممارسة ضغوط حقيقية وجادة على مليشيا الحوثي لإنهاء مأساة الإخفاء القسري للسياسي قحطان.

وأكد حالة في تصريح نقله موقع "الإصلاح نت" أن استمرار مليشيا الحوثي في جريمة الإخفاء القسري بحق قحطان لأكثر من عقد يمثل انتهاكاً صارخاً يتنافى مع كافة القوانين الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد على أن هذا التعنت الحوثي الممنهج يُعد عرقلة واضحة وصريحة لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن.

ودعا رئيس الدائرة السياسية للإصلاح المبعوث الأممي إلى ضرورة استخدام كافة صلاحياته الدبلوماسية والتحرك الفاعل بالتنسيق العاجل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإجبار مليشيا الحوثي وإلزامها بتنفيذ القرارات الأممية، وخاصة القرار (2216) الذي ينص على إطلاق السياسي قحطان أسوة بالقيادات السياسية ورجالات الدولة اليمنية الذين شملتهم العمليات السابقة، رافضاً استمرار تجزئة الملف الإنساني.