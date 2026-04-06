الخطوط الجوية اليمنية تُبقي أسعار التذاكر دون تغيير رغم ضغوط الوقود ورسوم الخدمات

الإثنين 06 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

قال الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الاثنين، إن الشركة قررت الإبقاء على أسعار تذاكرها دون تغيير، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل عالمياً، في ظل ما وصفته بـ"ظروف استثنائية" تشهدها المنطقة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم عثمان الشَّعبي، في بيان بلاغ صحفي وصل مأرب برس" أن الناقل الوطني يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ورسوم الخدمات الأرضية والمناولة في المحطات الخارجية، مشيراً إلى أن هذه التكاليف ارتفعت بنسبة تجاوزت 100%، مما أدى إلى نشوء فجوة تمويلية كبيرة.

وأضاف أن الشركة اختارت تثبيت أسعار التذاكر "عن وعي وإصرار"، رغم التحديات المالية، معتبراً أن النقل الجوي في اليمن يمثل "شريان حياة" للمواطنين، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الراهنة.

وأشار البيان إلى أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المسافرين، بمن فيهم المرضى والطلاب والمغتربون، مؤكداً أن الشركة تتحمل كلفة هذا الخيار للحفاظ على استمرارية خدماتها وربط اليمنيين داخل البلاد وخارجها.

وأكدت الخطوط الجوية اليمنية أنها تواصل تشغيل رحلاتها رغم التحديات، معتمدة على كوادرها الفنية والتشغيلية، التي قال البيان إنها تعمل في ظروف معقدة لضمان سلامة الرحلات واستمراريتها.

ودعت الشركة إلى ما وصفته بـ"شراكة وطنية واعية" قائمة على التعاون والدعم، في ظل الظروف الإقليمية المتقلبة، معربة عن أملها في تحسن الأوضاع وعودة الاستقرار إلى المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه قطاع الطيران العالمي تقلبات حادة في التكاليف التشغيلية، بالتزامن مع توترات جيوسياسية تؤثر على حركة النقل وأسعار الوقود.