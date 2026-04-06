مستجدات الوازعية .. الإشتراكي اليمني يدين ''حملات عسكرية غاشمة'' تنفذها قوات طارق صالح والرئيس يكلف البركاني بالتدخل والوساطة

الإثنين 06 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عبر الحزب الاشتراكي اليمني بمديرية الوازعية غرب تعز، عن قلقه جراء ما تشهده المديرية من تطورات ميدانية خطيرة نتيجة ما وصفها بالحملة العسكرية ''الغاشـمة'' التي تنفذها قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وتضمّنت "اعتقالات وتعسّفات وانتهاكات واسعة، بينها استهداف النساء وإغلاق مرافق خدمية".

وأدان بيان الحزب هذه الممارسات معتبرًا إياها انتـهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين وتهـديداً مباشراً لحياتهم وسلامتهم.

وحمّل البيان الجهات المنفذة كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات وتداعياتها.مطالبًا رئيس الجمهورية وعضو مجلس القيادة محمود الصبيحي بالتدخل العاجل لوقف انتـهاكات قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح والعمل على حماية المدنيين وضمان تمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها بعيداً عن أي ممارسات عسكرية داخل المرافق العامة، وفق البيان.

وفجر اليوم قُتل الشاب "برهان علي طه" إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لقوات المقاومة الوطنية استهدفته داخل غرفة حراسة بجوار منزله في قرية حنه.

في غضون ذلك، أفادت تقارير اعلامية بتكليف الرئيس العليمي، رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، للوساطة وانهاء الخلافات بين قوات طارق صالح ومسلحين قبليين في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز.

ومنذ خمسة ايام تشهد المنطقة توترا عسكريا كبيرا بين الطرفين، بسبب حملات أمنية وعسكرية تقوم بها قوات طارق صالح على عدد من قرى ومناطق الوازعية، بحجة البحث عن مطلوبين، وهو ما يرفضه الأهالي.