إيران وأمريكا تتسلمان خطة سلام.. وقف فوري للقتال وفتح هرمز اغتيال رئيس استخبارات الحرس الثوري الخنبشي يلتقي أهالي وذوي ضحايا أحداث المكلا المؤسفة ويوجه بتلبية جميع متطلباتهم بصورة عاجلة وزير الدفاع العقيلي يزور المنطقة العسكرية الثالثة ويصفها برمزية وطنية في مسيرة النضال واستعادة الدولة ثورة في عالم المكالمات.. واتساب يقضي رسمياً على الضجيج للأبد! موجات هجوم إيرانية تضرب الخليج.. دفاعات الإمارات والسعودية والكويت في حالة استنفار تحرك مفاجئ قد يوقف الحرب.. خطة باكستانية بين واشنطن وطهران لوقف القتال وفتح هرمز على شفير الحرب الشاملة.. هدنة الـ45 يوماً تتحول إلى إنذار أخير بين واشنطن وطهران هل مرارة الفم من أعراض التهاب المرارة؟- دكتور يكشف علامات سرطان القولون عند الرجال- 7 أعراض تكشف الإصابة به
بعد المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أجل التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز، مؤكداً أنها تنتهي مساء غد الثلاثاء، كشف مصدر مطلع أن الجانبين الأميركي والإيراني تلقيا خطة لإنهاء الأعمال القتالية ربما تدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
وأوضح المصدر أنه يتعين الموافقة على خطة إنهاء الأعمال القتالية اليوم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
و أشار إلى أن تلك الخطة أو المقترح في حال الموافقة عليه سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يوما.
ولفت إلى أن المقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أصولها المجمدة، مقابل فتح الممر الملاحي الحيوي.
إلى ذلك، أردف المصدر أن باكستان أعدت إطارا لإنهاء القتال، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحا أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.
وقال "يجب الاتفاق على جميع العناصر اليوم". وأوضح أن التفاهم الأولي سيُصاغ في شكل مذكرة تفاهم تُستكمل نهائيا عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.
كما أكد أن رئيس أركان الجيش الباكستاني أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، فضلاً عن وزير الخارجية اإيراني عباس عراقجي.
في المقابل، قال مسؤول إيراني رفيع:" نعتقد أن أميركا لا تريد وقف النار بشكل دائم.