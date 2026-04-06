إيران وأمريكا تتسلمان خطة سلام.. وقف فوري للقتال وفتح هرمز

الإثنين 06 إبريل-نيسان 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 241

بعد المهلة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أجل التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز، مؤكداً أنها تنتهي مساء غد الثلاثاء، كشف مصدر مطلع أن الجانبين الأميركي والإيراني تلقيا خطة لإنهاء الأعمال القتالية ربما تدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وأوضح المصدر أنه يتعين الموافقة على خطة إنهاء الأعمال القتالية اليوم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

و أشار إلى أن تلك الخطة أو المقترح في حال الموافقة عليه سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يوما.

ولفت إلى أن المقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أصولها المجمدة، مقابل فتح الممر الملاحي الحيوي.

إلى ذلك، أردف المصدر أن باكستان أعدت إطارا لإنهاء القتال، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحا أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.

وقال "يجب الاتفاق على جميع العناصر اليوم". وأوضح أن التفاهم الأولي سيُصاغ في شكل مذكرة تفاهم تُستكمل نهائيا عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.

كما أكد أن رئيس أركان الجيش الباكستاني أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، فضلاً عن وزير الخارجية اإيراني عباس عراقجي.

في المقابل، قال مسؤول إيراني رفيع:" نعتقد أن أميركا لا تريد وقف النار بشكل دائم.