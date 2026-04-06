اغتيال رئيس استخبارات الحرس الثوري

مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 263

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل رئيس استخباراته اللواء مجيد خادمي فجر اليوم في هجوم أمريكي إسرائيلي على طهران.

وكان الحرس الثوري، قد عين خادمي في يونيو العام الماضي خلفا لرئيس استخباراته السابق محمد كاظمي الذي اغتالته إسرائيل هو أيضًا.