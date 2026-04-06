الخنبشي يلتقي أهالي وذوي ضحايا أحداث المكلا المؤسفة ويوجه بتلبية جميع متطلباتهم بصورة عاجلة

الإثنين 06 إبريل-نيسان 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قالت وكالة سبأ إن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، التقى اليوم، أهالي وذوي ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة المكلا يوم السبت الماضي..مؤكداً وقوف ومساندة السلطة المحلية إلى جانبهم، وحرصها على إنصاف الضحايا والتخفيف من معاناة أسرهم.

وخلال اللقاء، عبّر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، عن خالص تعازي ومواساة القيادة السياسية والسلطة المحلية في حضرموت في الفقيدين عمر حيدرة صالح باحيدرة، وأحمد علي هلال المطحني.

وأبدى وقوف السلطة المحلية الكامل إلى جانب أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم..موجهاً بتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بصورة عاجلة.

وأكد الخنبشي، استمرار إجراءات التحقيق بكل شفافية ومسؤولية، للوقوف على ملابسات هذه الأحداث المأساوية، ومحاسبة المتسببين فيها وفقًا للقانون..مشدداً في الوقت ذاته على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في حضرموت، باعتبارهما ركيزة أساسية لحماية المجتمع وصون مكتسباته.

كما دعا محافظ حضرموت المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية أو الشائعات المغرضة.

وحذر من محاولات استهداف السكينة العامة والنيل من تماسك المجتمع الحضرمي..مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز الاستقرار.

وحثّ اللجان المجتمعية والأعيان والمشايخ على القيام بدورهم في توعية الشباب، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية، وترسيخ قيم التعايش والتلاحم، والالتفاف حول المصلحة العامة بما يسهم في تجنيب المحافظة أي توترات أو تداعيات سلبية.

من جانبهم، عبّر أهالي وذوو الفقيدين عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ومواساته لهم في هذا المصاب.

وثمنوا توجيهاته بنزول وكيل المحافظة حسن الجيلاني، ومدير عام المديرية فياض باعامر، إلى منازلهم لتقديم واجب العزاء والاطلاع على احتياجاتهم، وتبني متطلباتهم، بما يعكس حرص القيادة المحلية على الوقوف إلى جانب المواطنين في مختلف الظروف.