وزير الدفاع العقيلي يزور المنطقة العسكرية الثالثة ويصفها برمزية وطنية في مسيرة النضال واستعادة الدولة

الإثنين 06 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 208

أكد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، أن المنطقة العسكرية الثالثة (مأرب) تمثل رمزية وطنية كبيرة للشعب اليمني والقوات المسلحة، لما قدمته من تضحيات جسيمة في ميادين الفداء والتضحية والقتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، لقيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب..ناقلاً لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وكافة أعضاء المجلس، ودولة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني.

وذكر وزير الدفاع، بمناقب قيادات المنطقة الثالثة الذين استشهدوا وهم في مقدمة الصفوف للدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، وفي طليعتهم اللواء الركن عبدالرب الشدادي، واللواء الركن أحمد اليافعي، واللواء الركن ناصر الذيباني..مشيراً إلى أن المنطقة العسكرية الثالثة مثلت النواة الأولى لإعادة بناء القوات المسلحة عقب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية.

وأشاد الفريق العقيلي، بمستوى الجاهزية القتالية والتدريب والتأهيل والتنظيم الذي وصلت إليه المنطقة الثالثة، إلى جانب دورها المحوري في حفظ الأمن والاستقرار وتأمين الخط الدولي وحماية المدنيين والمسافرين.

من جانبه، ثمن قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور ثوابة زيارة وزير الدفاع التي تمثل دعماً معنوياً كبيراً للمقاتلين في الميدان، وتجسد وقوف القيادة العسكرية إلى جانب أبطال القوات المسلحة..مؤكداً أن المنطقة كانت ولا تزال قلعة من قلاع الجمهورية والثورة.

وجدد اللواء ثوابة استعداد منتسبي المنطقة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة..مؤكداً تمتعهم بأعلى درجات الجاهزية واليقظة..مستعرضاً أبرز الإنجازات التي حققتها المنطقة خلال الفترة الماضية في مختلف الجوانب العملياتية والتدريبية والإدارية والقتالية.