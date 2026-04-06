​ثورة في عالم المكالمات.. واتساب يقضي رسمياً على الضجيج للأبد!

الإثنين 06 إبريل-نيسان 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

​هل سئمت من صراخ الأطفال، ضجيج المقاهي، أو أصوات الشوارع المزعجة التي تلاحقك في مكالماتك المهمة؟

وداعاً للإحراج! واتساب يضرب من جديد ويطلق "سلاحه السري" لمستخدمي أندرويد. ​

مكالماتك في "استوديو" خاص.. أينما كنت! ​أخيراً، أطلق واتساب ميزة "عزل الضوضاء" (Noise Cancellation) الأسطورية.

هذه التقنية ليست مجرد تحديث عادي، بل هي "فلتر ذكي" يعمل كالسحر: ​يخنق الضجيج: يبتلع أصوات الخلفية المزعجة فوراً.

​يُبرز صوتك: يجعل نبرة صوتك نقية وكأنك تتحدث من داخل استوديو تسجيل. ​

تحدّ الصخب: الآن يمكنك إجراء اجتماعاتك الرسمية من قلب "الزحام" دون أن يشعر الطرف الآخر بشيء! ​

ما الذي يجب أن تعرفه؟ (السر في التفعيل) ​الميزة الجديدة تمنحك "قوة خارقة" في إيصال صوتك؛ فبمجرد تفعيلها، سيسمعك الطرف الآخر بوضوح كريستالي مهما كانت الفوضى حولك.

وللحصول على تجربة خيالية، ينصح الخبراء بضرورة تفعيلها لدى الطرفين لتتحول المكالمة إلى تجربة صوتية سينمائية. ​

متى تصلك هذه القوة؟

​الميزة بدأت بالظهور بالفعل لدى "النخبة" من مختبري النسخ التجريبية، وهي في طريقها الآن لتكتسح هواتف أندرويد حول العالم خلال أيام. ​

جهز سماعاتك.. عصر "ألو.. مش سامعك من الدوشة" انتهى رسمياً!