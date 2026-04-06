موجات هجوم إيرانية تضرب الخليج.. دفاعات الإمارات والسعودية والكويت في حالة استنفار

في تصعيد لافت ضمن الحرب المستمرة، أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، الاثنين، نجاح دفاعاتها الجوية في التصدي لهجمات متعددة بصواريخ وطائرات مسيّرة، مع دخول المواجهة بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، يومها الـ38.
في التفاصيل، أكدت السلطات في الإمارات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع ثلاث موجات من الهجمات، مشيرة إلى سقوط شظايا في منطقة صناعية في أبوظبي أسفر عن إصابة شخص بجروح متوسطة.
كما تم رصد استهداف بطائرة مسيّرة لمبنى تابع لشركة اتصالات في الفجيرة دون تسجيل إصابات.
وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن دوي الانفجارات الذي سُمع في عدة مناطق ناتج عن عمليات اعتراض لصواريخ باليستية وجوالة وطائرات بدون طيار.
وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين خلال الساعات الماضية، دون الإبلاغ عن خسائر.
أما في الكويت، فقد أكد الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لثلاث موجات متتالية من الهجمات، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات التي سُمعت تعود لعمليات الاعتراض.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية منذ أواخر فبراير، حيث تتبادل الأطراف الهجمات، وسط تحذيرات متزايدة من اتساع رقعة المواجهة، خاصة مع استهداف مصالح أمريكية في المنطقة، وسقوط ضحايا مدنيين في بعض الحالات.
ورغم مؤشرات سابقة على تقدم في المفاوضات النووية، فإن التصعيد العسكري الحالي يعكس تعقيد المشهد الإقليمي، ويعيد المنطقة إلى مربع التوتر المفتوح.