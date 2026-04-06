تحرك مفاجئ قد يوقف الحرب.. خطة باكستانية بين واشنطن وطهران لوقف القتال وفتح هرمز

الإثنين 06 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تطور لافت قد يغيّر مسار التصعيد في المنطقة، كشف مصدر مطلع عن تحرك دبلوماسي عاجل تقوده باكستان، يهدف إلى إنهاء المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب المصدر، فقد تسلم الطرفان خلال الساعات الماضية خطة متكاملة لوقف الأعمال القتالية، يُرجح أن تدخل حيز التنفيذ خلال وقت قصير، وسط توقعات بأن تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة الدولية.

مرحلتان لإنهاء التصعيد

الخطة المقترحة تعتمد على مسارين:

وقف فوري لإطلاق الناراتفاق شامل لاحق يُنهي جذور الأزمة

وأشار المصدر إلى أن التفاهم الأولي سيُوثّق عبر مذكرة تفاهم، على أن تستكمل تفاصيل الاتفاق النهائي عبر الوساطة الباكستانية، التي تُعد القناة الوحيدة حالياً بين الطرفين.

اتصالات مكثفة على أعلى مستوى

وكشف المصدر عن اتصالات هاتفية منفصلة أجراها رئيس أركان الجيش الباكستاني مع كل من:

جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني في محاولة لتسريع التوصل إلى اتفاق قبل تفاقم الوضع.

تنازلات كبرى مقابل رفع العقوبات

وبحسب التسريبات، فإن الاتفاق النهائي قد يتضمن:

تخلي طهران عن برنامج الأسلحة النووية رفع العقوبات الاقتصادية عنها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سباق مع الزمن المصدر أكد أن الساعات القادمة ستكون حاسمة، حيث يُفترض الاتفاق على كافة البنود اليوم، تمهيداً لإعلان وقف إطلاق النار فوراً، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً.

الخلاصة: المنطقة تقف على حافة تحول كبير.. إما انفراجة تاريخية تُنهي التوتر، أو فشل جديد يعيد التصعيد إلى نقطة الصفر.