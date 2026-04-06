هل مرارة الفم من أعراض التهاب المرارة؟- دكتور يكشف

الإثنين 06 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

ما الذي يسبب مرارة الفم؟

أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على هذا السؤال، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا".

سبب مرارة الفمأوصى موافي خلال برنامجه المذاع على قناة صدى البلد، كل من يعاني من مرارة الفم باستشارة أخصائي الصحية النفسية.

وقال إن مرارة الفم عادةً ما تكون ناتجة عن سوء الحالة النفسية للإنسان، مشيرًا إلى عدم وجود سبب عضوي يسفر عن المعاناة منها.

هل مرارة الفم من أعراض التهاب المرارة؟

وأضاف أن هناك اعتقادًا شائعًا بين الكثير من الأشخاص يفيد بأن مرارة الفم علامة تحذيرية على وجود مشكلة في المرارة.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرارة أن مرارة الفم ليست لها علاقة مطلقًا بأمراض المرارة، مثل التهاب المرارة.

هل الكبد يسبب مرارة الفم؟

هل مرارة الفم لها علاقة بالكبد؟وأشار موافي إلى وجود خرافة أخرى شهيرة ترتبط بمرارة الفم وهي "اعتقاد البعض أن أمراض الكبد سبب المعاناة منها".

واختتم حديثه بقوله "لا توجد علاقة بين مرارة الفم والكبد على الإطلاق