علامات سرطان القولون عند الرجال- 7 أعراض تكشف الإصابة به

يستطيع الرجال اكتشاف سرطان القولون مبكرًا من خلال مجموعة أعراض، يرتبط ظهورها على الجسم بوجود أورام في الأمعاء الغليظة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض سرطان القولون عند الرجال، وفقًا لموقع "Men'sHealth".

أهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون

اكتشاف سرطان القولون مبكرًا يساعد على زيادة فرص النجاة منه، إذ يعيش 90% من مرضى سرطان القولون الموضعي لمدة 5 سنوات على الأقل عند التشخيص المبكر، بحسب برنامج المراقبة وعلم الأوبئة والنتائج النهائية التابع للمعهد الوطني للسرطان SEER.

وإذا تم اكتشاف سرطان القولون في مراحله المتأخرة، من المحتمل أن يكون الورم قد انتقل من الأمعاء الغليظة إلى أماكن أخرى بالجسم،وفي حالة انتشار سرطان القولون في الجسم، يكون معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات 20% في بعض الحالات.

كيف يتم الكشف المبكر عن سرطان القولون؟

يتعين على الرجال المواظبة على إجراء تنظير القولون، لأن المنظار من الفحوصات الفعالة في اكتشاف الأورام الخبيثة بالأمعاء الغليظة.

ما هي أعراض سرطان القولون عند الرجال؟

1- ظهور دم في البرازإذا عثرت على دماء في برازك أو وجدت مرحاضك ملطخًا بدم فاتح اللون، عليك الإسراع في الذهاب للطبيب، لأن ظهور دم في البراز من علامات سرطان القولون.

2- ألم البطن إذا كنت تشعر بتقلصات شديدة أو مستمرة في معدتك، فهناك احتمال أن تكون مصابًا بسرطان القولون، لأن ألم البطن شائع لدى 30% من المرضى.

ويُرجى العلم أن ألم البطن المرتبط بسرطان القولون قد يكون مصحوبًا بانتفاخ البطن والغثيان والقيء.

ويرجع سبب ألم البطن الناتج عن سرطان القولون إلى الانسداد الذي يلحقه الورم بالأمعاء، مما يمنع مرور الفضلات والغازات.

3- التعرق الليلي

عندما يصاب القولون بالسرطان، يبدأ الجهاز المناعي في بذل قصارى جهده لمكافحة الورم، مما يسبب الحمى، ومن ثم يبدأ الجسم في إفراز المزيد من العرق، لخفض الحرارة.

لذلك احرص على مراجعة الطبيب، إذا كنت تعاني من التعرق الليلي، لأن هذا العرض مرتبط بالعديد من السرطانات، مثل سرطان القولون والغدد الليمفاوية واللوكيميا.

4- البراز الرقيق

إذا كنت مصابًا بسرطان القولون، سيشهد برازك مجموعة من التغيرات من حيث الشكل، حيث يكون رقيقًا كالقلم الرصاص، نتيجة لانسداد جزء من أمعائك الدقيقة بسبب الورم.

5- الإمساك

إذا كنت تواجه صعوبة في إتمام عملية التبرز رغم شرب الماء وتناول ما يكفي من الألياف الغذائية، فمن الممكن أن تكون مصابًا بسرطان القولون، لأن الإمساك من أعراضه الشائعة.

6- فقدان الوزن

بدون سببإذا لاحظت أن ملابسك صارت واسعة على جسدك دون اتباع حمية غذائية أو ممارسة الرياضة، لا بد من مراجعة الطبيب، لأن فقدان الوزن بدون سبب من علامات سرطان القولون.وينقص وزن الجسم عند مرضى سرطان القولون بسبب انخفاض الشهية أو الانسداد المعوي الذي يمنع المعدة من هضم الطعام بصورة صحيحة.

7- التعب

الدم الذي يفقده الجسم عند الإصابة بسرطان القولون يسفر عن نقص الحديد والإصابة بالأنيميا، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب دائمًا.ويصبح التعب المرتبط بسرطان القولون أكثر سوءًا، إذا كان المريض يعاني أيضًا من فقدان الشهية