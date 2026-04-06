طهران تحت النار.. قصف مزدوج يضرب منشآت الغاز ومنازل المدنيين ويوقع قتلى أطفال

في تصعيد خطير يهز المنطقة، عاشت طهران ساعات دامية، بعد هجمات عنيفة استهدفت منشآت حيوية وأحياء سكنية، وسط أنباء عن سقوط ضحايا بينهم أطفال.
وبحسب ما نشرته RT Arabic، فإن الضربات طالت محطة لتخفيض ضغط الغاز في قلب العاصمة، ما تسبب في تسرب خطير كاد أن يتحول إلى كارثة، قبل أن تتم السيطرة عليه سريعاً دون اندلاع حريق.
لكن المأساة الأكبر وقعت في الأحياء السكنية، حيث دُمّر منزل بالكامل في جنوب شرق المدينة، وانتشلت فرق الإنقاذ ناجين من تحت الركام، فيما سقط قتلى بينهم أطفال في مشهد مأساوي.
وفي تطور متزامن، أكدت تقارير إعلامية أخرى أن الغارات استهدفت منشأة غاز قرب جامعة شريف، ما أدى إلى انقطاع جزئي في إمدادات الغاز عن بعض مناطق العاصمة.
أطفال بين الضحايا
وتصعيد ينذر بالأسوأ مصادر طبية وإعلامية تحدثت عن مقتل عدد من الأطفال دون سن العاشرة، ما يعكس خطورة انتقال الضربات إلى المناطق المدنية، في مؤشر على تصعيد غير مسبوق داخل العمق الإيراني.
خلفية التصعيد:
تأتي هذه التطورات بعد تهديدات مباشرة أطلقها دونالد ترامب باستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران، في حال عدم الاستجابة لمطالب أمريكية، ما يرفع من احتمالات توسع المواجهة بشكل أكبر.
قراءة أولية: ما جرى في طهران قد لا يكون مجرد ضربة عسكرية عابرة، بل بداية مرحلة جديدة عنوانها: استهداف العمق المدني والبنية التحتية، وهو ما ينذر بتداعيات إنسانية خطيرة واتساع رقعة الحرب في المنطقة.