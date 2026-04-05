إنذار نووي عاجل: طهران تحذر من كارثة عالمية بعد ضرب بوشهر للمرة الرابعة

في تطور خطير ينذر بانفجار كارثي يتجاوز حدود المنطقة، أطلق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحذيراً نارياً، مؤكداً أن العالم يقف على حافة كارثة نووية غير مسبوقة.
وكشفت طهران عن رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة، عقب تعرض محيط محطة بوشهر النووية لسلسلة هجمات متكررة، في سابقة وصفتها بأنها “لعب بالنار” قد يشعل المنطقة بأكملها.
وأكدت الرسالة أن استهداف منشأة نووية بهذا الحجم يفتح الباب أمام سيناريو مرعب، يتمثل في تسرب إشعاعي قد يحوّل الخليج إلى منطقة منكوبة، ويعيد إلى الأذهان كابوس كارثة تشيرنوبيل لكن بنسخة أشد فتكاً.
وبنبرة غاضبة، اتهمت طهران كلاً من مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالصمت المريب، معتبرة أن هذا التجاهل قد يفتح الطريق أمام كارثة لا يمكن السيطرة عليها.
التحذير الإيراني جاء واضحاً: استمرار هذه الضربات قد لا يشعل حرباً فقط، بل قد يطلق شرارة دمار إشعاعي يمتد أثره إلى العالم بأسره.