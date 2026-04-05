الكشف عن سبب غضب لامين يامال بعد نهاية مباراة أتلتيكو رغم الفوز 2-1

تعرض نجم برشلونة الشاب، لامين يامال، لإساءة عنصرية من أحد مشجعي أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني، مما أثار غضبه بعد صافرة النهاية.
خلال المواجهة المثيرة التي انتهت بفوز برشلونة 2-1، شوهد يامال وهو يتلقى هتافات مسيئة من المدرجات أثناء تنفيذه ركلة ركنية. تضمنت الإساءة عبارات عنصرية تطالبه بالعودة إلى المغرب.
ورغم الانتصار الهام الذي حققه برشلونة خارج أرضه، والذي وسّع الفارق مع ريال مدريد إلى سبع نقاط، بدا يامال متأثرًا وظهر عليه الغضب بوضوح عقب نهاية اللقاء بسبب هذه الواقعة المؤسفة.
من جهته، أكد مدرب برشلونة، فليك، أن رد فعل اللاعب طبيعي جدًا، مشيرًا إلى أن يامال كان يرغب في التسجيل بعد مجهوده الكبير في المباراة. وأوضح فليك أن الأمر يقتصر على رد فعل عاطفي ولا يعكس أي مشكلة داخل الفريق.