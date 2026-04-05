عدوان إيراني على الكويت يخلف اضرارا جسيمة

الأحد 05 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

تعرض مبنى مجمع الوزارات في الكويت، صباح الأحد، لـ"أضرار جسيمة" جراء هجوم بطائرة إيرانية مٌسيرة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأفادت الوكالة، نقلا عن وزارة المالية الكويتية، بـ"استهداف مبنى مجمع الوزارات بطائرة مسيّرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمبنى... ولا إصابات بشرية".

وقرّرت وزارة المالية أن يكون العمل عن بُعد لموظفي المجمع وتأجيل استقبال المراجعين"، الأحد.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية "اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي بالشويخ إثر اعتداء بمسيرات"، دون وقوع إصابات بشرية .

و قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًّا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية"، مُشيرة إلى أن أصوات الانفجارات المسموعة "هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الأحد، تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

واوضحت المتحدث باسم الوزارة فاطمة جوهر حياة في بيان صحفي، إن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سلامة واستقرار منظومتي الكهرباء والماء حيث إنها تمثل أولوية قصوى.

واكدت جوهر حياة ان جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات.