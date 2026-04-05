توجيهات رسمية لمكتب الصناعة بالمجلس المحلي في مدينة مأرب بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق

أكد اجتماع رسمي برئاسة وكيل المحافظة د عبدربه مفتاح أهمية تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومشتركة لضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني، والحد من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وعُقد الاجتماع بمشاركة ممثلين عن السلطة المحلية في المديرية ومكتب الصناعة والتجارة، لمناقشة آليات العمل وسبل رفع كفاءة الرقابة الميدانية.

واستعرض الاجتماع الأوضاع التموينية ومستوى استقرار الأسعار، مع التطرق إلى أي مؤشرات على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة حماية المستهلك وضمان الالتزام بالتسعيرة المحددة.

ووجّه الوكيل مفتاح مكتب الصناعة والتجارة بتكثيف النزولات الميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط.

كما دعا إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما يعزز من فاعلية العمل الرقابي ويحسن مستوى الأداء في خدمة المواطنين.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية حول أوضاع الأسواق والإجراءات المتخذة لمعالجة أي اختلالات.