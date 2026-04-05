من مأرب.. وزير الدفاع يعد بمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه جرحى القوات المسلحة ويستمع لأبرز الصعوبات والإحتياجات

الأحد 05 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 1026

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، حرص قيادة الوزارة على معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه جرحى القوات المسلحة باعتبارهم يمثلون أولوية لدى القيادة العسكرية.

وفي التفاصيل، اجتمع وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، اليوم الأحد، في مأرب باللجنة الطبية العسكرية بحضور عدد من جرحى القوات المسلحة، في إطار متابعته المستمرة لأوضاع الجرحى والوقوف على احتياجاتهم، وفق وكالة سبأ.

العقيلي لفت الى أن هناك إجراءات وإصلاحات جارية تهدف إلى تحسين أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم.. مثمنا التضحيات الجسيمة التي قدمها جرحى القوات المسلحة.

في الاجتماع الذي حضره مساعد الوزير للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس، ورئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ورئيس اللجنة الطبية العميد الركن عبدالعليم حسان، استمع وزير الدفاع الى شرح تفصيلي حول عمل اللجنة ودورها في الاشراف على علاج الجرحى وابرز الصعوبات والاحتياجات لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى.

كما استمع الفريق العقيلي، الى مداخلات عدد من الجرحى الذين نقلوا معاناة زملائهم واحتياجاتهم..مشيرين إلى عدد من القضايا الملحة وفي مقدمتها تأخر صرف المستحقات، وصعوبة تسفير بعض الحالات للعلاج في الخارج.