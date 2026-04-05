هجوم مسيّر يشعل منشأة بتروكيماويات في البحرين.. وإخماد الحريق دون خسائر بشرية

الأحد 05 إبريل-نيسان 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلنت البحرين، الأحد، اندلاع حريق في إحدى منشآت البتروكيماويات، نتيجة هجوم بطائرات مسيّرة نُسب إلى إيران، وفق بيان رسمي.

وقالت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات الحكومية إن عددًا من وحداتها التشغيلية تعرّضت في الساعات الأولى من صباح اليوم لهجوم بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل المنشأة.

وأكدت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضافت الشركة أن الجهات المختصة باشرت تقييم حجم الأضرار وحصر الخسائر الناجمة عن الحادث.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد إقليمي متسارع، حيث أعلنت الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق تعليق العمل في مصنع بتروكيماويات في أبوظبي، عقب اندلاع حرائق ناجمة عن سقوط شظايا إثر عمليات اعتراض جوي.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، وسط تبادل للهجمات التي امتدت آثارها إلى عدد من الدول العربية.