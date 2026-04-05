توجيهات رئاسية عاجلة بشأن أحداث المكلا.. تحقيق شفاف وتعويض الضحايا في صدارة القرارات

أعاد رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على ضرورة التعامل الحازم مع الأحداث الأخيرة في المكلا، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع عضو المجلس ومحافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي.
وخلال الاتصال، اطلع الرئيس على تقرير أولي حول ملابسات الأحداث التي شهدتها المدينة، والإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لاحتواء الوضع، وتعزيز الأمن، وحماية المدنيين والممتلكات.
ووجّه العليمي بفتح تحقيق عاجل وشفاف في تلك الوقائع، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يعزز سيادة القانون ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
كما شدد على أهمية تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، وصرف التعويضات المناسبة لأسر الضحايا، في إطار مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها وصون كرامتهم.
وأكد رئيس مجلس القيادة أن حرية التعبير السلمي مكفولة دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للمظاهرات، محذراً من الانزلاق إلى الفوضى أو الإضرار بالمؤسسات العامة لما لذلك من انعكاسات خطيرة على السلم الأهلي.
وفي سياق متصل، جدد العليمي التأكيد على أن القضية الجنوبية تمثل أولوية رئيسية للقيادة السياسية، مع الالتزام بمعالجتها بشكل عادل، ورفض أي محاولات للإضرار بمكتسباتها.
كما أكد دعم الدولة الكامل للسلطة المحلية في حضرموت، وتمكينها من أداء مهامها في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.
واختتم الرئيس بدعوة كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى توحيد الصفوف، وتغليب المصلحة الوطنية، وتوجيه الجهود نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتباره المدخل الرئيسي لحل القضايا الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.