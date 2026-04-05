ترمب يعلن إنقاذ ثاني أفراد طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت فوق إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنقاذ الطيار الذي أسقطت طائرته من طراز إف-15 في إيران، واصفا عملية الإنقاذ بكونها "واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا".
وكان الطيار هو العضو الثاني من طاقم طائرة إف-15 من شخصين أعلنت إيران يوم الجمعة أن دفاعاتها الجوية أسقطتها.
من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، مضيفا "يسعدني أن أبلغكم أن الضابط الذي تم إنقاذه هو الآن في أمان وسلام".
وأضاف ترمب أن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادته، مشيرا إلى أن أحد أفراد الطاقم أصيب لكنه سيكون بخير.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن الضابط الذي تم إنقاذه برتبة عقيد وهو الآن سالم ومعافى بعد مطاردة في جبال إيران، قائلا إن "المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة حيث كان مطاردا من قبل أعدائنا