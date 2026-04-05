بخلاف الإصابة بالسكري..أمراض قد تشيرلها الدوخة المفاجئة

الأحد 05 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

الدوخة المفاجئة عرض شائع يتعامل معه كثيرون باستهانة، خاصة إذا لم يدم طويلًا، لكن في بعض الحالات، قد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم طبي، خصوصًا إذا تكررت أو صاحبتها أعراض أخرى مقلقة.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو، أسباب الدوخة المفاجئة والأمراض التي قد تشير إليها، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

هل الدوخة مرتبطة بالسكري فقط؟

يشير حسين إلى أن انخفاض مستوى سكر الدم يُعد من أشهر أسباب الدوخة، خاصة لدى مرضى السكري، لكنه ليس السبب الوحيد.

ويضيف أن هناك أسبابًا أخرى لا تقل خطورة، وقد تكون الدوخة أول علامة تحذيرية لها.

أمراض قد تشير إليها الدوخة المفاجئةيوضح استشاري أمراض القلب أن من أبرز الأسباب المرضية للدوخة:

1- انخفاض ضغط الدم، خاصة عند الوقوف المفاجئ.

2- فقر الدم الشديد، نتيجة نقص الهيموجلوبين وضعف وصول الأكسجين للمخ.

3- اضطرابات الأذن الداخلية، مثل إصابة طبلة الأذن أو مشاكل الاتزان.

4- بعض الأمراض العصبية، مثل التصلب المتعدد.

5- تناول بعض الأدوية، خاصة أدوية الضغط أو القلب، التي قد تسبب هبوطًا مفاجئًا.

متى تكون الدوخة خطيرة؟

1- اذا استمرت الأعراض لفترة طويلةيشدد حسين على أن تكرار الدوخة أو استمرارها لفترات طويلة يستدعي الكشف الطبي، خاصة إذا كانت مصحوبة بـ:- إغماء أو فقدان وعي. - ألم في الصدر أو خفقان شديد بالقلب. - ضعف مفاجئ في أحد الأطراف أو اضطراب في الكلام.

2- في حالة تجاهل الأعراضويؤكد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية أن تجاهل الدوخة المتكررة قد يؤدي إلى تأخر تشخيص أمراض مهمة، لذلك يُنصح بقياس السكر وضغط الدم، وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب بدقة، بدلًا من الاكتفاء بالمسكنات أو الانتظار حتى تتفاقم الأعراض