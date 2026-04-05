5 فيتامينات يؤدي نقصها إلى العصبية وتقلب المزاج.. استشاري يوضح

الأحد 05 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

العصبية هي حالة من التوتر النفسي والغضب السريع استجابةً للضغوط، وتظهر عبر أعراض جسدية، مثل تسارع ضربات القلب، أو توتر العضلات، وقد يعود ذلك إلى سوء التغذية، أو العادات الخاطئة، وبعض الأمراض المزمنة.

لذا في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" فيتامينات يؤدي نقصها إلى العصبية، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية.

5 فيتامينات يؤدي نقصها إلى العصبية

1- فيتامين B6نقص فيتامين B6 يعد أحد أسباب الشعور بالعصبية، حيث يسبب أعراضاً عصبية ونفسية تشمل التهيج، تقلب المزاج، والاكتئاب، وعلى الرغم من أن المستويات الطبيعية تحسن المزاج، إلا أن الجرعات الزائدة قد تسبب توتراً وعصبية وتقلب المزاج أيضًا.

2- فيتامين B12يعد نقص فيتامين B12 سبباً مباشراً للعصبية، وتقلب المزاج، الاكتئاب، والشعور بالقلق المفرط، حيث يؤثر هذا النقص على الأعصاب والجهاز العصبي المركزي، مما يسبب أعراضاً نفسية مثل التهيج، الهلوسة، واللامبالاة، بالإضافة إلى أعراض جسدية كالتنميل والتعب.

3- فيتامين دي

رتبط نقص فيتامين د ارتباطًا وثيقاً بـالعصبية، وسرعة الانفعال، وتقلب المزاج، حيث يؤثر انخفاض مستوياته على تنظيم النواقل العصبية مثل السيروتونين المسؤول عن الاستقرار النفسي، وبالتالي يسبب نقص فيتامين د أعراضاً نفسية تشمل التوتر، القلق، الاكتئاب، والإرهاق.

4- المعنيسيوم

يعتبر المغنيسيوم من أبرز المعادن التي تساهم في تهدئة الجهاز العصبي، حيث يساعد في تقليل القلق، التوتر، وتقلب المزاج من خلال تنظيم إفراز هرمونات الضغط النفسي وزيادة السيروتونين، ونقصه يؤدي إلى سرعة الاستثارة، الاكتئاب، والأرق.

5- أوميجا 3يُعد نقص أوميجا 3 سبباً رئيسياً لتقلب المزاج، العصبية، القلق، والاكتئاب، لأنها ضرورية لدعم الجهاز العصبي وإنتاج النواقل العصبية، ونقصها يسبب التهابات تؤثر على وظائف المخ، مما يزيد من العدوانية وسرعة الغضب.

أطعمة تحسن المزاجهناك بعض الأطعمة التي لها دورًا فعالًا في تحسين مستويات هرمون السعادة "السيروتونين" وبالتالي تقلل الشعور بالقلق وتهدي الأعصاب ومن بين هذه الأطعمة:

1- بعض المكسرات مثل اللوز والجوز

2- الزيوت الحارة مثل زيت الزيتون

3- الخضروات الورقية مثل السبانخ

4- الأسماك مثل السلمون والسردين والماكريل

5- بعض الأعشاب منها اليانسون والبابونج