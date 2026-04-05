هل يرتبط الصداع النصفي بأمراض القلب؟ دراسة تكشف العلاقة

الأحد 05 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشفت دراسات طبية عن وجود علاقة محتملة بين الصداع النصفي وأمراض القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المصحوب بهالة بصرية أو حسية، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "Neurology"، فإن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المصحوب بهالة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية مقارنة بغيرهم، في حين لا يظهر هذا الخطر بشكل واضح لدى المصابين بالصداع النصفي دون هالة.

لماذا يرتبط الصداع النصفي بصحة القلب؟

ترجع هذه العلاقة إلى تأثير الصداع النصفي على الأوعية الدموية، حيث قد يحدث تغير في تدفق الدم ووظائف الأوعية الدموية، وهي عوامل قد تؤثر أيضًا على القلب والدماغ.

كما أن الالتهابات المزمنة المرتبطة بالصداع النصفي المتكرر قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.ما هالة الصداع النصفي؟

تُعد هالة الصداع النصفي مجموعة من الأعراض التحذيرية التي تسبق نوبة الصداع، وقد تشمل:

رؤية أضواء وامضة أو خطوط متعرجة. - تنميل أو وخز في الأطراف. - صعوبة في الكلام. - دوار أو طنين في الأذن.وتظهر هذه الأعراض عادة قبل بدء نوبة الصداع بفترة قصيرة.

هل الصداع النصفي يسبب أمراض القلب؟الصداع النصفي لا يسبب أمراض القلب بشكل مباشر، لكنه قد يكون مؤشرا لوجود عوامل خطر مشتركة، مثل ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة وقلة النشاط البدني.

تحذير بشأن بعض أدوية الصداع النصفي

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2020 في مجلة "Journal of Primary Care & Community Health"، أن بعض أدوية الصداع النصفي مثل "التريبتانات" قد تسبب تضييق الأوعية الدموية، ما قد يزيد من خطر الإصابة بمشكلات قلبية لدى بعض المرضى، خاصة المصابين بعوامل خطر قلبية.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض الأدوية الحديثة للصداع النصفي قد تكون أكثر أمانا، لأنها لا تؤثر على الأوعية الدموية بنفس الطريقة.

كيف تقلل خطر الصداع النصفي وأمراض القلب؟

يوصي الخبراء باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، منها:

متابعة ضغط الدم بانتظام. - الإقلاع عن التدخين. - الحفاظ على وزن صحي. - ممارسة النشاط البدني بانتظام. - النوم الجيد وتقليل التوتر.كما أظهرت دراسة نُشرت عام 2022 في مجلة "Frontiers in Neurology" أن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والحصول على نوم كافٍ قد يساعد في تقليل تكرار وشدة نوبات الصداع النصفي

.وقالت الدكتورة ندى حامد، استشاري أمراض الباطنة، إن الصداع النصفي أحد أهم مسببات ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن ارتفع ضغط الدم، قد يؤدي بالتبعية إلى أن يكون المريض عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وبشأن الوقاية وعدم التعرض لإصابات بأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، يمكن الحماية من مسببات الصداع والتي يأتي في مقدمتها التدخين وعدم انتظام النوم والتفكير السلبي والضغوط النفسية