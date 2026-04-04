ريال مدريد يراهن على مبابي… ويُبقي فينيسيوس احتياطيًا

السبت 04 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

أعلن ريال مدريد عن تشكيلته لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني، حيث شهدت عودة كيليان مبابي للتشكيلة الأساسية بعد غيابه، بينما يبدأ فينيسيوس جونيور المباراة من مقاعد البدلاء.

يستضيف ريال مدريد نظيره ريال مايوركا على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء هام ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الليجا. يسعى الفريق الملكي، الذي يحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة، إلى تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري.

شهد التشكيل الأساسي مفاجأة بوجود اللاعب الشاب مانويل أنخيل لأول مرة، ليحل محل تياجو بيتارتش. كما عاد نجم الفريق كيليان مبابي ليقود خط الهجوم، بعد أن غاب عن المباراة السابقة ضد أتلتيكو مدريد للإصابة، وكان قد بدأها على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر، تواجد فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء، وهو أمر كان متوقعًا بعد عودته مرهقًا من فترة التوقف الدولي الأخيرة. يأتي هذا التغيير في ظل سعي المدرب ألفارو أربيلوا لإدارة مجهودات اللاعبين في ظل ضغط المباريات.

تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام مايوركا جاءت كالتالي: أندري لونين في حراسة المرمى، خط الدفاع يضم ألفارو كاريراس، دين هويسن، أنطونيو روديجر، وترينت ألكسندر أرنولد. في خط الوسط، يتواجد أوريلين تشواميني، مانويل أنخيل، وإدواردو كامافينجا. أما خط الهجوم فيقوده أردا جولر، إبراهيم دياز، وكيليان مبابي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: فران جونزاليز، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، راؤول أسينيو، فران جارسيا، فرانكو ماستانتونو، سيزار بالاسيوس، وتياجو بيتارتش.