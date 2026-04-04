الأمة الروسية تستنفر… عشرات الملايين يتجاوزون الحظر الرقمي.. تليغرام يتحدى القيود

السبت 04 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

أفاد بافل دوروف، مؤسس تطبيق "تليغرام"، يوم السبت، بأن محاولات روسيا لحجب الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) قد أدت إلى خلل كبير في نظام دفع محلي، مشيراً إلى أن عشرات الملايين من الروس يقاومون القيود الرقمية المفروضة.

تسببت هذه المشكلة في ارتباك واسع النطاق يوم الجمعة، حيث اضطر مترو موسكو إلى السماح للمسافرين بالعبور دون دفع، فيما لجأت حديقة حيوان إقليمية إلى مطالبة الزوار بالدفع نقداً.

وفي منشور عبر قناته على "تليغرام"، علق دوروف قائلاً: "محاولات الحجب هذه تسببت للتو في فشل مصرفي هائل. أهلاً بكم مجدداً في المقاومة الرقمية. الأمة الروسية بأكملها تستنفر الآن لتجاوز هذه القيود العبثية".

يُذكر أن روسيا قد قامت مراراً بحجب خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، في ما وصفه دبلوماسيون بأنه "حملة قمع كبرى"، ومنحت السلطات صلاحيات واسعة لقطع الاتصالات الجماعية والتشويش على خدمات المراسلة والشبكات الافتراضية الخاصة. وتعمل روسيا على الترويج لخدمة "ماكس" للمراسلة، التي توصف بأنها "خدمة مراسلة وطنية"، وتعود ملكيتها لشركة يرأسها ابن أحد كبار مساعدي الرئيس فلاديمير بوتين.