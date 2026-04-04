لاعب اتحاد إب السابق الكابتن مرتضى عشة يطلق نداء لإنقاذ النادي لمواجهة استحقاقات الموسم المقبل

إنذار نووي عاجل: طهران تحذر من كارثة عالمية بعد ضرب بوشهر للمرة الرابعة الكشف عن سبب غضب لامين يامال بعد نهاية مباراة أتلتيكو رغم الفوز 2-1 الهيئة الوطنية للأسرى: إخفاء قحطان جريمة مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي مفاجأة حول السبب الحقيقي لوفاة عبدالحليم حافظ وهكذا وجدوا جثمانه بعد 30 سنة من دفنه عدوان إيراني على الكويت يخلف اضرارا جسيمة توجيهات رسمية لمكتب الصناعة بالمجلس المحلي في مدينة مأرب بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق من مأرب.. وزير الدفاع يعد بمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه جرحى القوات المسلحة ويستمع لأبرز الصعوبات والإحتياجات قيادي في الإنتقالي المنحل مطلوب أمنيًا وتعميم رسمي بالقبض عليه أينما وجد.. من هو؟ (صورة) هجوم مسيّر يشعل منشأة بتروكيماويات في البحرين.. وإخماد الحريق دون خسائر بشرية كوماندوز وغطاء جوي كثيف.. تفاصيل إنقاذ طيار أمريكي ثانِ في عمق إيران
وجّه الكابتن مرتضى عشة، لاعب نادي اتحاد إب السابق، رسالة استغاثة إلى الجمهور الرياضي وأبناء محافظة إب، خصوصًا المغتربين منهم، دعا فيها إلى سرعة التدخل لإنقاذ النادي من أزمته المالية الخانقة، في ظل اقتراب استحقاقات الدوري وبطولة كأس الجمهورية.
وأوضح عشة في مقطع فيديو أن إدارة النادي تعاقدت مع قرابة عشرة لاعبين محترفين من خارج المحافظة، إلى جانب التزاماتها تجاه لاعبي النادي وأبناء المحافظة، إلا أنها باتت عاجزة عن توفير الرواتب والمصاريف الأساسية اللازمة لمواصلة التحضيرات وخوض المنافسات المقبلة.
وأشار إلى أن إجمالي المبلغ الذي يحتاجه النادي حاليًا يبلغ نحو 20 ألف ريال سعودي فقط، مؤكدًا أن هذا الرقم، رغم تواضعه مقارنة بحجم المسؤولية، لم يجد حتى الآن من يتكفل بتوفيره، في ظل تخلي السلطة المحلية والداعمين السابقين عن تقديم أي دعم فعلي للنادي.
وتساءل عشة، في رسالته، عن دور أبناء محافظة إب، ولا سيما المغتربين منهم، في مساندة النادي الذي يمثل المحافظة رياضيًا، لافتًا إلى أن عددًا محدودًا من المغتربين، خصوصًا في الولايات المتحدة، قادرون على حل الأزمة بشكل كامل إذا توفرت الإرادة.
ويأتي هذا النداء في وقت يُعد فيه اتحاد إب الممثل الوحيد للمحافظة في دوري الدرجة الأولى، بعد هبوط نادي الشعب، ما يضاعف من أهمية الحفاظ على استقرار النادي ومنع تكرار سيناريو التراجع والهبوط.
ويأمل متابعون ورياضيون أن تلقى هذه الرسالة استجابة عاجلة من أبناء المحافظة ورجال الأعمال والمغتربين، لإنقاذ النادي قبل فوات الأوان، والحفاظ على حضوره في خارطة الكرة اليمنية.