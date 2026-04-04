48  ساعة قبل الانفجار… ترامب يتوعد طهران بفتح مضيق هرمز أو الدمار

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهلته للحكومة الإيرانية، بفتح مضيق هرمز أو تحمل العواقب، والتي تنتهي يوم الإثنين المقبل.
وكتب دونالد ترامب على حسابه في منصة تروث سوشال: ” أتذكرون عندما منحت إيران عشرة أيام لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد.. 48 ساعة فقط قبل أن تفتح عليهم أبواب الجحيم”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد لقناة فوكس نيوز، الأسبوع الماضي، أن إيران طلبت منه في البداية تعليق الضربات الأميركية على مواقع الطاقة الإيرانية لمدة 7 أيام، لكنه قرر منحها 10 أيام، ليصبح الموعد النهائي هو 6 أبريل بالتوقيت المحلي.
وقال ترامب في وقت سابق: “قالوا لي بلطف شديد، عبر مساعديّ، هل يمكننا الحصول على مزيد من الوقت؟ لأننا نتحدث عن ليلة الغد، وهي فترة قصيرة جدا، وإذا لم يفعلوا ما عليهم فعله، فسأدمر محطات الطاقة لديهم”.
وأضاف: “طلبوا 7 أيام، فقلت: سأمنحكم 10 أيام، لأنهم أرسلوا لي سفنا”، وتابع أن المسؤولين الإيرانيين كانوا “ممتنين جدا” لذلك.
وكان ترامب كتب أمس على ذات المنصة “بمزيد من الوقت، يمكننا بسهولة فتح مضيق هرمز، والاستيلاء على النفط (في إيران)، وتحقيق ثروة طائلة”. وأضاف أن ذلك “سيكون بمثابة تدفق نفطي هائل للعالم”.
ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
كما تستهدف إيران ما تصفه بـ”مصالح أمريكية في دول عربية”، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.