السفير اليمني في قطر: حشود تعز تؤكد وحدة المصير اليمني الخليجي في مواجهة إيران

الثلاثاء 31 مارس - آذار 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 278

قال السفير اليمني لدى قطر راجح بادي إن مدينة تعز شهدت مسيرة جماهيرية حاشدة عبّر خلالها المشاركون عن تضامنهم مع دول الخليج العربي في مواجهة ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية.

وأوضح بادي في منشور على منصة “إكس” رصده محرر مأرب برس" أن هذه المسيرة تأتي امتدادًا لموقف مماثل شهدته محافظة مأرب مؤخرًا، مؤكدًا أن الحشود في تعز تعكس دعمًا شعبيًا واسعًا لدول الخليج، في ظل ما تمر به المنطقة من توترات.

وأضاف أن هذا الحراك الشعبي “ليس ترفًا”، مشيرًا إلى أن تعز عانت على مدى سنوات من تبعات التدخل الإيراني، بما في ذلك الحصار والخسائر البشرية، وهو ما يعزز—بحسب تعبيره—إدراك اليمنيين لطبيعة التهديدات المشتركة في المنطقة.

وأشار بادي إلى أن المسيرة تحمل رسالة تضامن باسم اليمنيين، وتعكس ما وصفه بوحدة المصير بين شعوب المنطقة، فضلًا عن تقدير اليمنيين للدعم الذي قدمته دول الخليج خلال سنوات الحرب.