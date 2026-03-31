انتهاء ولاية بعثة ''أونمها'' في الحديدة رسميًا ونقل مهامها لمكتب المبعوث الأممي

الثلاثاء 31 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

انتهت رسميًا اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) بموجب التمديد الأخير في مجلس الأمن.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، التي شُكلت في العام 2018 بموجب اتفاق الحديدة، استكمال نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وإنهاء عملياتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2813.

وقالت "أونمها" في بيان مقتضب إن فريقًا مشتركًا من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، برئاسة ماري ياماشيتا، القائمة بأعمال رئيس البعثة، عقد مشاورات عبر الإنترنت مع وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 26 مارس/آذار 2026.

وأضافت: "تركزت المناقشات على الإنجازات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار، والمهام المتبقية، وترتيبات المرحلة الانتقالية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام".

وأوضحت أنه عقب المشاورات التي جرت مع أطراف اتفاق الحديدة خلال الأشهر الماضية، تُكمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وتُنهي بذلك عملياتها اليوم الثلاثاء 31 مارس، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2813.