انتهاء ولاية بعثة ''أونمها'' في الحديدة رسميًا ونقل مهامها لمكتب المبعوث الأممي طلاب اليمن في المغرب ينتخبون قيادة جديدة لاتحاد الطلاب تعز: القبض على قاتل الشيخ البركاني والمتهم الثاني في قضية اغتيال افتهان المشهري في عمليتين منفصلتين الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلات عدن–عمّان المباشرة ابتداءً من أبريل محافظات توقع مركز الأرصاد أن تشهد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة جرثومة المعدة.. هل تسبب ظهور أعراض نفسية أسباب اضطراب التبويض وتأخر الحمل عند السيدات- طبيب يوضح ماذا نعرف عن القانون الذي أقره الإحتلال ويقضي بفرض عقوبة الإعـ.دام على الأسرى الفلسطينيين ''حصراً''؟ تصعيد أمريكي ضد إيران.. البنتاغون يكشف انهيار المعنويات وهروب واسع في صفوف الجيش الذهب يتجه لتسجيل أسوأ خسائر شهرية منذ 17 عاما
انتهت رسميًا اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) بموجب التمديد الأخير في مجلس الأمن.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، التي شُكلت في العام 2018 بموجب اتفاق الحديدة، استكمال نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وإنهاء عملياتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2813.
وقالت "أونمها" في بيان مقتضب إن فريقًا مشتركًا من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، برئاسة ماري ياماشيتا، القائمة بأعمال رئيس البعثة، عقد مشاورات عبر الإنترنت مع وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في 26 مارس/آذار 2026.
وأضافت: "تركزت المناقشات على الإنجازات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار، والمهام المتبقية، وترتيبات المرحلة الانتقالية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام".
وأوضحت أنه عقب المشاورات التي جرت مع أطراف اتفاق الحديدة خلال الأشهر الماضية، تُكمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) نقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وتُنهي بذلك عملياتها اليوم الثلاثاء 31 مارس، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2813.