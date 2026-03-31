طلاب اليمن في المغرب ينتخبون قيادة جديدة لاتحاد الطلاب

الثلاثاء 31 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص
انتخب الطلاب اليمنيون الدارسون في المملكة المغربية، مساء السبت 28 مارس 2026، قيادةً جديدةً للاتحاد العام لطلاب اليمن بالمغرب، وذلك عقب انعقاد المؤتمر العام الخامس الذي احتضنه دار الشباب النور بالعاصمة الرباط.

 

وأسفرت نتائج العملية الانتخابية عن فوز الباحث عبدالله الهندي بمنصب رئيس الاتحاد، وأحمد المصعبي نائبًا للرئيس، بعد منافسة شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب اليمنيين، الذين تنافسوا على مقاعد الهيئات القيادية للاتحاد في دورته الرابعة.

 

وجاءت تشكيلة الهيئات على النحو التالي:

 

أولاً: الهيئة التنفيذية

 

عبدالله الهندي – رئيسًا

 

أحمد المصعبي – نائبًا للرئيس

 

باسل الفقيه – أمينًا عامًا

 

أحمد عبده سعيد – نائبًا للأمين العام

 

عبد العظيم عمران – مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة

 

مازن العماد – المسؤول المالي

 

صلاح القطوي – رئيس اللجنة الاجتماعية والرياضية

 

عبدالرحمن الهندي – رئيس اللجنة الإعلامية ومدير موقع الاتحاد

  

ثانيًا: الهيئة الرقابية

 

طارق غيلان – رئيسًا

 

فضل الشريف – نائبًا للرئيس

  

ثالثًا: المؤتمر العام

 

إبراهيم العزيب – رئيسًا

 

أيمن منصور – نائبًا أول للرئيس

 

خالد الصالحي – نائبًا ثانيًا للرئيس

 

حذيفة الخطيب – مستشارًا للرئيس

  

وقد أشرف على سير العملية الانتخابية كل من: عبدالله الشرعبي، عاصم الشريف، علوي مصفر، ومشعل حميد سيف، حيث جرت الانتخابات في أجواء تنظيمية اتسمت بالشفافية والتنافس الديمقراطي.

