تعز: القبض على قاتل الشيخ البركاني والمتهم الثاني في قضية اغتيال افتهان المشهري في عمليتين منفصلتين

الثلاثاء 31 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على المدعو (م. أ. ع)، المتهم الرئيسي في قضية مقتل المواطن الشيخ عبدالله عبد الواسع البركاني نجل شقيق رئيس البرلمان سلطان البركاني، والتي وقعت مساء أمس في مديرية المعافر.

وأوضح مدير إدارة القيادة والسيطرة بشرطة المحافظة، الرائد صادق المجيدي، في تصريح صحفي، أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها فور تلقي البلاغ، حيث تم النزول إلى مسرح الجريمة وجمع المعلومات والأدلة اللازمة.

وأشار الى أن عمليات الرصد والتحري التي نفذتها شرطة مديرية المعافر، بالتعاون مع تحريات الشرطة، أسفرت عن تحديد موقع المتهم وضبطه من قبل نقطة أفراد شرطة الدوريات وأمن الطرق في منطقة البركاني، وذلك بالتنسيق مع إدارة القيادة والسيطرة وقسم شرطة الصافية..لافتاً إلى أنه تم إيداع المتهم الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لإحالته إلى جهة الاختصاص.

وجددت إدارة شرطة محافظة تعز تأكيدها على عدم التهاون في ملاحقة وضبط كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة..داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة أو مطلوبة أمنيا.

المطلوب رقم 2 في قضية المشهري

في مدينة تعز أيضًا، أعلنت الأجهزة الأمنية، أمس الاثنين، إلقاء القبض على المتهم الثاني في واقعة اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين، إفتهان المشهري، التي قتلت برصاص مسلحين في سبتمبر/أيلول 2025.

وقالت الشرطة في بيان إن المقبوض عليه كان يقود الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ العملية، مشيرة إلى أن المتهم الأول في القضية كان قد قتل خلال مطاردة أمنية عقب أيام من وقوع الجريمة التي أثارت تنديداً واسعاً في الأوساط الحقوقية والرأي العام اليمني.