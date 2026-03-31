تعز: القبض على قاتل الشيخ البركاني والمتهم الثاني في قضية اغتيال افتهان المشهري في عمليتين منفصلتين الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلات عدن–عمّان المباشرة ابتداءً من أبريل محافظات توقع مركز الأرصاد أن تشهد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة جرثومة المعدة.. هل تسبب ظهور أعراض نفسية أسباب اضطراب التبويض وتأخر الحمل عند السيدات- طبيب يوضح ماذا نعرف عن القانون الذي أقره الإحتلال ويقضي بفرض عقوبة الإعـ.دام على الأسرى الفلسطينيين ''حصراً''؟ تصعيد أمريكي ضد إيران.. البنتاغون يكشف انهيار المعنويات وهروب واسع في صفوف الجيش الذهب يتجه لتسجيل أسوأ خسائر شهرية منذ 17 عاما برلماني وإعلامي مصري يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة للحوثيين بشأن إغلاق مضيق باب المندب ويؤكد: ''مصر صمتت كثيراً لكنها لن تقبل بتهديد أمنها القومي'' ما هي الدول الأكثر سعادة في العالم وما ترتيب اليمن والدول العربية في مؤشر السعادة العالمي لعام 2026؟
قال المتحدث باسم الخطوط الجوية اليمنية إن الشركة ستستأنف تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين مدينة عدن والعاصمة الأردنية عمّان اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026
وأوضح الناطق الرسمي للشركة حاتم الشَّعبي، في تصريح خاص لـ“مأرب برس” أن الرحلات ستنطلق من مطار عدن الدولي إلى عمّان ابتداءً من يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكة الرحلات وتسهيل حركة المسافرين.
وأضاف أن استئناف هذا الخط يأتي ضمن خطة تطويرية تتبناها إدارة الشركة لاستعادة النشاط التشغيلي الكامل للناقل الوطني، بعد فترات من التراجع نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.
وأشار الشَّعبي إلى أن تشغيل الرحلات المباشرة من شأنه توفير خيارات سفر أوسع للمواطنين، وتقليل مشقة التنقل عبر محطات غير مباشرة، في ظل الطلب المتزايد على السفر بين اليمن والأردن.
وتسعى الخطوط الجوية اليمنية إلى إعادة تشغيل عدد من الوجهات الإقليمية تدريجياً، في إطار جهودها لتعزيز خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافرين.