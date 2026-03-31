الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلات عدن–عمّان المباشرة ابتداءً من أبريل

الثلاثاء 31 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية اليمنية إن الشركة ستستأنف تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين مدينة عدن والعاصمة الأردنية عمّان اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026

وأوضح الناطق الرسمي للشركة حاتم الشَّعبي، في تصريح خاص لـ“مأرب برس” أن الرحلات ستنطلق من مطار عدن الدولي إلى عمّان ابتداءً من يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكة الرحلات وتسهيل حركة المسافرين.

وأضاف أن استئناف هذا الخط يأتي ضمن خطة تطويرية تتبناها إدارة الشركة لاستعادة النشاط التشغيلي الكامل للناقل الوطني، بعد فترات من التراجع نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار الشَّعبي إلى أن تشغيل الرحلات المباشرة من شأنه توفير خيارات سفر أوسع للمواطنين، وتقليل مشقة التنقل عبر محطات غير مباشرة، في ظل الطلب المتزايد على السفر بين اليمن والأردن.

وتسعى الخطوط الجوية اليمنية إلى إعادة تشغيل عدد من الوجهات الإقليمية تدريجياً، في إطار جهودها لتعزيز خدمات النقل الجوي وتحسين تجربة المسافرين.