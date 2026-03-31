محافظات توقع مركز الأرصاد أن تشهد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأوضح المركز، في نشرته التحذيرية أن الأمطار الرعدية ستشمل محافظات ذمار، ريمة، إب، تعز، المحويت، حجة، صنعاء، والضالع.
وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانًا على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، البيضاء، لحج، والجوف، إضافة إلى سهل تهامة وأجزاء من صحارى حضرموت والمهرة.