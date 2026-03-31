جرثومة المعدة.. هل تسبب ظهور أعراض نفسية

جرثومة المعدة النفسية من المشكلات الصحية التي يعاني منها بعض الأشخاص، نتيجة بعض الأسباب التي تتطلب استشارة الطبيب المختص للحصول على العلاج المناسب قبل تفاقم المشكلة.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بجرثومة المعدة النفسية وفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic".
ما هي جرثومة المعدة؟
جرثومة الملوية البوابية هي نوع من البكتيريا التي تصيب المعدة، وهي أكثر أنواع العدوى البكتيرية المزمنة شيوعًا، ويمكن أن تصيب أي شخص دون سابق إنذار.
ما هي أعراض جرثومة المعدة النفسية؟
1- أعراض نفسية
كلما زادت الحالة النفسية سوء زادت فرص الإصابة ببعض الأعراض المزعجة من بينها:- الاكتئاب.- التوتر.- القلق.
2- أعراض جسدية
وعادة ما تنتج هذه الأعراض عن زيادة شدة الألم الذي تسببه جرثومة المعدة، إلى جانب بعض الأعراض الجسدية الأخرى مثل:- ألم رأس المعدة.- الشعور بالحرقان والارتجاع
.- الغثيان الصباحي أو المفاجئ.- الانتفاخ السريع.- فقدان الشهية العصبي.- تشنج القولون.- صعوبة البلع.- ضيق التنفس.- فقدان الوزن غير المبرر.
كيف يمكن تشخيص جرثومة المعدة النفسية؟
عادة ما يتم تشخيص جرثومة المعدة النفسية من خلال إجراء بعض الاختبارات مثل:- الفحص البدني تحت إشراف طبي متخصص.- فحص البراز.- تحاليل الدم.- المنظار.-اختبار التنفس.
ما هي مضاعفات جرثومة المعدة؟
قد ينتج عن جرثومة المعدة بعض المضاعفات الصحية التي في حالة تركها دون علاج من بينها:
ما هي السلوكيات المسببة للإصابة بجرثومة المعدة؟
أوضح الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن هناك بعض السلوكيات التي تتسبب في الإصابة بجرثومة المعدة بسهولة من بينها:- سوء نظافة الأطعمة التي يتم تناولها.- شرب كميات كبيرة من المياه الملوثة.- عدم غسل اليدين قبل تناول الطعام.- تبادل الأدوات الشخصية مع شخص مصاب