أسباب اضطراب التبويض وتأخر الحمل عند السيدات- طبيب يوضح

الثلاثاء 31 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

اضطراب أو ما يسمى بـ ضعف التبويض هو خلل يمنع المبيض من إطلاق بويضة ناضجة بانتظام، ويعد سبباً رئيسياً لتأخر الحمل، مما يثير القلق عند السيدات فما هى الأسباب؟

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" أسباب اضطراب التبويض عند السيدات، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور أحمد جمال استشاري أمراض النساء والتوليد.

ما أسباب اضطراب التبويض عند السيدات؟

تتعدد أسباب اضطراب التبويض عند السيدات، التي تظهر أعراضه غالبًا في عدم انتظام الدورة الشهرية، أو غيابها، أو تغيرات في إفرازات المهبل، من بين هذه الأسباب:

1- تكيسات المبايضبسبب ارتفاع هرمون الـ LH وانخفاض الـ FSH، لا تنضج البويضات ولا تتحرر بانتظام، مما يؤدي إلى اضطراب التبويض أو توقفه، وعدم انتظام النساء المصابات بتكسيات المبايض على إرشادات الطبيب المختص، ومنها يؤثر سلبًا على التبويض والخصوبة.

2- السمنة وزيادة الوزنالسمنة وزيادة الوزن عامل أساسي في حدوث اضطراب التبويض لدى السيدات، حيث تؤدي الخلايا الدهنية الزائدة إلى اختلالات هرمونية تعيق نضج البويضات، وتسبب تكيس المبايض وتؤدي لعدم انتظام الدورة أو انقطاعها، مما يقلل فرص الحمل.

3- نمط الغذائي الخاطيءيرتبط النمط الغذائي غير الصحي، الغني بالسكريات والكربوهيدرات المكررة والدهون المتحولة، بشكل مباشر باضطرابات التبويض لدى السيدات، هذا الخلل الغذائي يرفع مستويات الأنسولين وبالتالي يرفع هرمون "الإندروجين" المسؤول عن الهرمونات، مما يعيق إنتاج بويضات عالية الجودة.

4- العامل الوراثييلعب العامل الوراثي دوراً جوهرياً في اضطرابات التبويض عند السيدات، حيث تزيد العوامل الجينية والتاريخ العائلي من خطر الإصابة بحالات مثل متلازمة تكيس المبايض، وفشل المبايض المبكر، وهذه الاضطرابات غالباً ما تنتقل عبر الجينات، مسببة خللاً هرمونياً يعيق نضج وإطلاق البويضات.

5- التوتر والقلقيؤثر العامل النفسي على التبويض؛ حيث يسبب التوتر والضغط المزمنين اضطرابات هرمونية، وهو ارتفاع الكورتيزول، مما يعيق عمل الغدة النخامية، وبالتالي ضعف التبويض والدورة الشهرية، وهذا الخلل يزيد من مشاكل الخصوبة وتأخر الحمل، وقد يُفاقم أعراض تكيس المبايض ومقاومة الإنسولين