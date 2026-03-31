تصعيد أمريكي ضد إيران.. البنتاغون يكشف انهيار المعنويات وهروب واسع في صفوف الجيش

الثلاثاء 31 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تراجع حاد في معنويات القوات الإيرانية، مؤكدة حدوث حالات هروب واسعة ونقص في أعداد الجنود، إلى جانب حالة إحباط متزايدة بين القيادات العسكرية، في ظل تصاعد الضربات الأمريكية.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث طهران من مواجهة ضربات أشد، داعياً إياها إلى التحلي بالحكمة والاتجاه نحو إبرام اتفاق، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يزال منفتحاً على الحلول الدبلوماسية.

وأوضح هيجسيث، خلال إحاطة عسكرية، أن القوات الأمريكية باتت “أقرب إلى تحقيق النصر”، لافتاً إلى أن العمليات الأخيرة أضعفت القدرات الإيرانية بشكل ملحوظ، في وقت تواصل فيه واشنطن اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تطلقها طهران.

وبيّن أن الولايات المتحدة نفذت خلال الساعات الماضية أكثر من 200 ضربة عسكرية “ديناميكية” استهدفت مواقع متحركة، من بينها مستودع ذخيرة في مدينة أصفهان، مؤكداً أن وتيرة الهجمات الإيرانية شهدت تراجعاً ملحوظاً.

وأشار إلى أن الخيارات الأمريكية باتت أوسع مقارنة بإيران التي تضيق أمامها الخيارات، مؤكداً أن استمرار طهران في التصعيد سيقابله رد أمريكي أكثر قوة.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكد المسؤول الأمريكي استمرار حركة الملاحة بشكل متزايد، مشيراً إلى أن الأوضاع تسير نحو مزيد من الاستقرار رغم التوترات.

وحول احتمال التدخل البري، لم يستبعد هيجسيث أي سيناريو، موضحاً أن إبقاء الخيارات مفتوحة يأتي في إطار استراتيجية “عدم التوقع”، داعياً إيران إلى تغليب الحل السياسي.

من جهته، أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كاين أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير أكثر من 150 قطعة بحرية تابعة لإيران، مؤكداً استمرار استهداف مواقع التصنيع والبحث العسكري.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مرجحاً أن تمتد المواجهة لعدة أسابيع، في ظل سعي واشنطن لزيادة الضغط على طهران ودفعها نحو التفاوض.