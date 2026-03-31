برلماني وإعلامي مصري يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة للحوثيين بشأن إغلاق مضيق باب المندب ويؤكد: ''مصر صمتت كثيراً لكنها لن تقبل بتهديد أمنها القومي''

الثلاثاء 31 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري، إن جماعة الحوثي عليها أن تعلم أن مصر لن تصمت في حال تهديد أمنها القومي وإغلاق مضيق باب المندب.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس: «مصر صمتت كثيرا بالرغم من الخسائر التي تكبدتها في الفترة الماضية لكن لا أظن أنّ مصر يمكن أن تصمت أمام التهديدات بالإغلاق».

وأشار إلى أن مضيق باب المندب هو الشريان الاقتصادي لمصر، واصفًا إغلاقه بأنه سيكون كارثة كبرى وخط أحمر.

وكانت جماعة الحوثي قد أطلقت يوم السبت الماضي، صواريخ على إسرائيل للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على إيران قبل شهر، ما قد يزيد من خطر اتساع نطاق الصراع الذي دخل أسبوعه الخامس.

ويمثل إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه إسرائيل أول تدخل مباشر لهم في الحرب، وهو ما يعكس انتقالهم من موقع الدعم السياسي إلى الفعل العسكري، وفق ما تنقل منصة أكسيوس الإخبارية الأمريكية وترى المنصة أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع للمحور الذي تقوده إيران لتشتيت خصومها عبر جبهات متعددة.

ويشكل دخول الحوثيين تهديدا مباشرا لمضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فسيطرة الجماعة على مناطق واسعة في اليمن وعلى جزء كبير من سواحل البحر الأحمر تمنحها قدرة فعلية على التأثير في حركة التجارة الدولية.

وأعلن الحوثيون استعدادهم للتصعيد بشكل أكبر إذا توسعت العمليات ضد إيران، ما يشير إلى أن دخولهم ليس محدودا أو رمزيا، بل إنه قابل للتطور إلى مشاركة أوسع، وفق ما تنقل وكالة رويترز للأنباء، خصوصا مع امتلاكهم قدرات صاروخية وطائرات مسيَّرة.