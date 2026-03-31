التزام أوروبي بدعم مجلس القيادة والحكومة.. تفاصيل لقاء جمع الصبيحي بسفير الإتحاد الأوروبي في قصر معاشيق بعدن

الثلاثاء 31 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود سالم الصبيحي أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الحكومة اليمنية وتمكينها من مواجهة التحديات المتراكمة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والخدمية..مشدداً على أهمية استمرار دعم الشركاء الدوليين، وفي طليعتهم الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتحقيق التعافي التدريجي.

وفي التفاصيل، استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

و استعرض الفريق الصبيحي، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار، ومواصلة مسار الإصلاحات، بما في ذلك توحيد القرار الأمني والعسكري، ودعم العمل المؤسسي بما يعزز دور مؤسسات الدولة، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

وثمن الصبيحي مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لليمن في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية..مؤكداً تطلع الحكومة إلى توسيع آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي ليشمل مجالات أوسع، خصوصاً في قطاعات التنمية المستدامة وبناء القدرات.

وتطرق الفريق الركن الصبيحي، الي التهديدات التي تمثلها مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، والتي لم يقتصر خطرها على اليمن أو الإقليم فحسب، بل امتد ليشكل تهديداً للأمن العالمي، من خلال استهداف طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب..مؤكداً أن ذلك يستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً لدعم الحكومة لبسط سيطرتها على كامل أراضيها.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، متانة علاقات التعاون والشراكة مع الحكومة اليمنية.

وجدد التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.