رشقة صاروخية واسعة تستهدف تل أبيب الكبرى والكشف عن إصابات مباشرة في 6 مواقع على الأقل

أفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط منطقة تل أبيب الكبرى عقب دوي صافرات الإنذار إثر قصف إيراني استهدف المنطقة.
هذا وأعلن الإسعاف الإسرائيلي اليوم الثلاثاء سقوط 6 مصابين في منطقة تل أبيب الكبرى، إثر سقوط شظايا صارويخة في 6 مناطق على الأقل.
وكانت صافرات الإنذار قد دوّت في تل أبيب وضواحيها، فيما رصدت الأجهزة الإسرائيلية إطلاق الصواريخ من الأراضي الإيرانية، وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عن استخدام صاروخ عنقودي في الهجوم.
وتشير الأنباء إلى سقوط شظايا في مدينة بني براك مع تصاعد أعمدة دخان كثيفة في المنطقة، وسقوط شظايا أيضا في بيتاح تكفا