ميزانية تاريخية تعكس قلق السيتي من مستقبل نجومه.. غموض يفتح الباب أمام صفقات كبرى من الملعب إلى العائلة… برشلونة يرسل رافينها للبرازيل للتعافي من الصدمة توكل كرمان خلال قمة دولية في اسطنبول: تدعو لإصلاح النظام العالمي وتنتقد هيمنة الدول الكبرى وتطالب بإصلاح المؤسسات الدولية- فيديو الأدب اليمني يعبر الحدود.. صدور أول مجموعة قصصية يمنية مترجمة إلى اللغة البنغالية مقتل تربوي في عرس نجله برصاص حوثي يشعل اشتباكات مسلحة في قبيلة أرحب خسائر عسكرية موجعة.. تقارير تكشف عن ضربات إيرانية تطال أبرز الأسلحة الأمريكية بسبب قرار الحوثيين.. المبعوث الأممي إلى اليمن يخرج عن صمته ويعبر عن قلقه البالغ البالغ سوريا تفاجى العالم وتكشف عن ممرات عربية جديدة لكسر الهيمنة الإيرانية على سلاسل الإمداد العالمية وزير الدفاع يتحدث عن معالجة مرتبات الجيش في مأرب وتعز وعدن ويؤكد: ''سيتم توحيد المرتبات بالريال اليمني أو السعودي ومشكلتنا الوحيدة الأسماء الوهمية'' لخارجية اليمنية تعقد اجتماعاً موسعاً مع سفراء اليمن في سبعة عشر دولة لمناقشة الأوضاع السياسية والمالية
كشفت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر سيتي يجهز ميزانية ضخمة تصل إلى 190 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين اثنين لتعزيز خط وسط الفريق استعداداً للموسم القادم.
ووفقاً لشبكة "TeamTalk"، فإن السيتي يستهدف التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد وإليوت أندرسون لاعب نوتينغهام فورست. ويقود المدير الرياضي هوجو فيانا هذه الخطة الطموحة، بينما يسعى المدرب بيب غوارديولا لتجديد دماء خط الوسط في ملعب الاتحاد.
وتبلغ القيمة السوقية لصفقة تونالي 100 مليون جنيه إسترليني، بينما يقدر نيوكاسل لاعب فورست أندرسون بـ90 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المجموع المستهدف 190 مليوناً.
ويأتي هذا التحرك المكثف بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل بعض نجوم خط الوسط الحاليين؛ حيث يُربط رودري بالانتقال إلى ريال مدريد، وبات برناردو سيلفا منفتحاً على خيار الرحيل هذا الصيف.
ولإتمام الصفقتين، يدرس مانشستر سيتي إدخال أسماء أخرى في صفقات تبادلية لتسهيل المفاوضات، وتشمل هذه الأسماء جيمس ترافورد، ريكو لويس، عيسى كابوري، وجمعة باه.