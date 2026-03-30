ميزانية تاريخية تعكس قلق السيتي من مستقبل نجومه.. غموض يفتح الباب أمام صفقات كبرى

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كشفت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر سيتي يجهز ميزانية ضخمة تصل إلى 190 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين اثنين لتعزيز خط وسط الفريق استعداداً للموسم القادم.

ووفقاً لشبكة "TeamTalk"، فإن السيتي يستهدف التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد وإليوت أندرسون لاعب نوتينغهام فورست. ويقود المدير الرياضي هوجو فيانا هذه الخطة الطموحة، بينما يسعى المدرب بيب غوارديولا لتجديد دماء خط الوسط في ملعب الاتحاد.

وتبلغ القيمة السوقية لصفقة تونالي 100 مليون جنيه إسترليني، بينما يقدر نيوكاسل لاعب فورست أندرسون بـ90 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المجموع المستهدف 190 مليوناً.

ويأتي هذا التحرك المكثف بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل بعض نجوم خط الوسط الحاليين؛ حيث يُربط رودري بالانتقال إلى ريال مدريد، وبات برناردو سيلفا منفتحاً على خيار الرحيل هذا الصيف.

ولإتمام الصفقتين، يدرس مانشستر سيتي إدخال أسماء أخرى في صفقات تبادلية لتسهيل المفاوضات، وتشمل هذه الأسماء جيمس ترافورد، ريكو لويس، عيسى كابوري، وجمعة باه.