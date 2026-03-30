من الملعب إلى العائلة… برشلونة يرسل رافينها للبرازيل للتعافي من الصدمة

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 86

في لفتة إنسانية مؤثرة، قرر نادي برشلونة منح نجمه البرازيلي رافينها إجازة خاصة للسفر إلى بلاده، بهدف منحه فرصة للتعافي من الصدمة النفسية التي لحقت به إثر الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخراً خلال فترة التوقف الدولي.

عانى رافينها من آلام شديدة أدت إلى خروجه متأثراً خلال المباراة الودية التي جمعت البرازيل بفرنسا، وانتهت بخسارة السيليساو 2-1. وقد أكدت الفحوصات الطبية غيابه عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع كاملة بسبب مشكلة في أوتار ركبته اليمنى، مما يمثل ضربة قوية لآمال الفريق الكتالوني في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

هذا الغياب يعني أن رافينها سيغيب عن مواجهات حاسمة، أبرزها ثلاث مباريات لبرشلونة: القمة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكذلك مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ووفقاً لتقارير إعلامية، كان اللاعب بحاجة ماسة للراحة النفسية بعد هذه الانتكاسة المؤلمة.

في غياب رافينها عن تدريبات الفريق يوم الإثنين، شهدت التدريبات عودة الثنائي جول كوندي وأليخاندو بالدي بعد تعافيهما من الإصابات السابقة، مما يمثل دفعة معنوية للفريق. أما رافينها، فقد سافر إلى البرازيل لقضاء وقت مع عائلته ومواجهة الأزمة النفسية التي يعاني منها قبل العودة لاستكمال العلاج تحت إشراف أخصائيي النادي.

ومن المتوقع أن يغيب النجم البرازيلي عن مواجهات أخرى مهمة في الليغا، مثل لقاءات إسبانيول، وسيلتا فيجو، وأوساسونا، وخيتافي. ورغم غيابه المحتمل عن نصف نهائي دوري الأبطال (في حال تخطي عقبة أتلتيكو)، إلا أن هناك بصيص أمل لعودته للمشاركة في "الكلاسيكو" المرتقب ضد ريال مدريد في 10 مايو المقبل، وهو ما يمثل هدفاً قوياً لرحلة علاجه وإعادة تأهيله.