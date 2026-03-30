الأدب اليمني يعبر الحدود.. صدور أول مجموعة قصصية يمنية مترجمة إلى اللغة البنغالية

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

أعلن القاص اليمني محمد مصطفى العمراني قرب صدور أول مجموعة قصصية يمنية باللغة البنغالية خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تُعد توسعاً جديداً لحضور الأدب اليمني خارج حدوده اللغوية.

وأوضح العمراني أنه منح الإذن للباحث والمترجم البنغالي محمد يونس لترجمة مختارات من أعماله إلى اللغة البنغالية، التي يتحدث بها أكثر من 250 مليون شخص في بنغلاديش وأجزاء واسعة من الهند.

ويملك العمراني رصيداً أدبياً يضم 19 كتاباً، بينها 17 مجموعة قصصية، تُرجمت مختارات منها إلى عدة لغات، من بينها الكردية والإنجليزية والفرنسية.

وتُعرف أعماله بأسلوب سردي يمزج بين السخرية والبعد الإنساني، حيث تجمع قصصه بين الطابع الفكاهي والرسائل العميقة. ويُعد من الأسماء اليمنية التي حققت حضوراً لافتاً خارج البلاد، رغم محدودية الاهتمام بأعماله على المستوى المحلي.