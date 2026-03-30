مقتل تربوي في عرس نجله برصاص حوثي يشعل اشتباكات مسلحة في قبيلة أرحب

قُتل تربوي يمني برصاص مسلح حوثي خلال مشاركته في حفل زفاف نجله في مديرية أرحب شمالي صنعاء، في حادثة أدت إلى اندلاع اشتباكات قبلية وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وقالت المصادر إن الأستاذ محمد أحمد صالح الداعري لقي حتفه بعد أن أطلق عليه مسلح النار أثناء حضوره مراسم الزفاف في قرية الدواعر، ما أدى إلى مقتله على الفور وتحول المناسبة إلى حالة من الحزن.
وأضافت أن المسلح الذي ينتمي إلى المنطقة ذاتها، فرّ من موقع الحادث، دون أن تتضح على الفور دوافع الجريمة، فيما تحدثت معلومات أولية عن وجود صلة قرابة بين الطرفين.
وأشارت المصادر إلى أن الحادثة أثارت توتراً واسعاً، حيث اندلعت لاحقاً اشتباكات مسلحة بين أسرة الضحية وأطراف مرتبطة بالجاني، قبل أن تتوسع إلى مواجهات قبلية بين مجموعات من “الدواعر” و”بيت ثعيل”، استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط تقارير غير مؤكدة عن سقوط ضحايا.
وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تزايداً في حوادث العنف والصراعات المحلية، حيث تزايدت جرائم القتل والانتهاكات المسلحة بحق المواطنين، في ظل غياب القانون وانتشار السلاح بشكل عشوائي في المناسبات الاجتماعية.