خسائر عسكرية موجعة.. تقارير تكشف عن ضربات إيرانية تطال أبرز الأسلحة الأمريكية

الإثنين 30 مارس - آذار 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -وكالات

كشفت تقارير إعلامية غربية وأمريكية عن تكبّد الولايات المتحدة خسائر عسكرية كبيرة خلال المواجهة مع إيران، طالت معدات استراتيجية تُعد من أعمدة القوة العسكرية، وسط حديث عن ضربات دقيقة نفذتها طهران بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وبحسب تلك التقارير، فإن الضربات الإيرانية استهدفت مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة، وألحقت أضرارًا مباشرة بعدد من الأنظمة القتالية المتقدمة، ما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات، إلى جانب تأثيرات عملياتية واسعة.

المسيرات في صدارة الخسائر أشارت المعطيات إلى تدمير نحو 16 طائرة بدون طيار من طرازات مختلفة، أبرزها “MQ-9”، التي تُستخدم في مهام الاستطلاع والضربات الدقيقة، وتُقدّر قيمة الواحدة منها بعشرات الملايين من الدولارات.

خسائر في الطيران المقاتل

وتحدثت التقارير عن فقدان ثلاث مقاتلات من طراز “F-15” نتيجة خطأ في التعرف على الأهداف، ما أدى إلى استهدافها بنيران صديقة، دون تسجيل خسائر بشرية بعد نجاة الطيارين.

كما تم تسجيل إصابة طائرة “F-35” المتطورة، في حادثة وُصفت باللافتة نظرًا لقدراتها التخفيّة، حيث اضطرت للهبوط الاضطراري بعد تعرضها لأضرار.

وفي السياق ذاته، أشارت روايات إلى إصابة مقاتلة “F/A-18” خلال تحليقها في أجواء قريبة من إيران، رغم نفي واشنطن لتلك الحادثة.

طائرات التزود والإنذار المبكر

وشملت الخسائر طائرات التزود بالوقود من طراز “KC-135”، حيث تحطمت إحداها في العراق، ما أدى إلى مقتل طاقمها، بينما تضررت خمس طائرات أخرى في هجوم استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

كما تم تدمير طائرة إنذار مبكر من طراز “E-3 Sentry (أواكس)” داخل القاعدة نفسها، وهي من أهم أدوات القيادة والسيطرة الجوية، وتُقدّر قيمتها بنحو 700 مليون دولار.

ضربات موجعة للرادارات وفي جانب الدفاعات

، أفادت التقارير بتدمير رادار إنذار مبكر بعيد المدى في قاعدة العديد بقطر، بقيمة تقارب 1.1 مليار دولار، إلى جانب استهداف عدة رادارات مرتبطة بمنظومة “THAAD” في عدد من دول المنطقة.

كما طالت الضربات أنظمة الاتصالات والرصد، بما في ذلك مواقع تابعة للأسطول الأمريكي الخامس، ما تسبب في تعطيل قدرات الكشف والإنذار المبكر.

خسائر بشرية وعلى الصعيد البشري، أعلنت مصادر أمريكية مقتل 13 جنديًا، بينهم 6 قضوا في حادث تحطم طائرة التزود بالوقود، إضافة إلى إصابة 12 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، جراء هجمات استهدفت مواقع عسكرية في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد غير مسبوق، يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.