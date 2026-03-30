بسبب قرار الحوثيين.. المبعوث الأممي إلى اليمن يخرج عن صمته ويعبر عن قلقه البالغ البالغ  

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ عن قلقه البالغ إزاء قرار الحوثيين الأخير بالانخراط في الحرب الإقليمية عبر شنّ هجمات عسكرية ضد إسرائيل.
وقال غروندبرغ في بيان: “إن هذا التصعيد ينذر بجر اليمن إلى الحرب الإقليمية، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حلّ النزاع في اليمن، ويُعمّق تداعياته الاقتصادية، ويُطيل معاناة المدنيين”، مشدداً على أنه لا يحق لأي طرف أن يزج بالبلاد في صراع أوسع.
ودعا إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف فوري لمزيد من الأعمال العسكرية، مشيرا إلى أنه يواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية.
كما حث المبعوث الأممي جميع الأطراف، ولا سيما ألحوثيين، على استخدام القنوات الدبلوماسية والوساطة لخفض التصعيد ومنع المزيد من امتداد النزاع إقليمياً.
واختتم البيان بتأكيد الأمم المتحدة التزامها بدعم تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن، مشددا على أن ذلك يتطلب من الأطراف وضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول وتجنب المزيد من الانخراط في المواجهات الإقليمية.